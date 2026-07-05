Мейксин заявил, что Горизбирком обеспечит открытое голосование в сентябре

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин заявил 5 июля в соцсетях, что в сентябре 2026 года в городе пройдет "открытое и прозрачное" голосование. Сотрудники Горизбиркома выполнят все задачи и позволят каждому гражданину реализовать активное избирательное право, пообещал Мейксин.

"Убежден, что накопленный опыт и слаженность работы позволят достойно справиться со всеми поставленными задачами и обеспечить каждому петербуржцу возможность реализовать свое активное избирательное право в ходе открытого и прозрачного голосования в сентябре 2026 года", - сообщил глава Горизбиркома.

Эти заявления Мейксин сделал в ходе поздравления коллег с четвертой годовщиной со дня первого заседания действующего состава Горизбиркома. Он написал, что сотрудники Петербургской избирательной комиссии провели важные федеральные и региональные выборы, а также реализовали проекты для развития просветительской деятельности. Мейксин поблагодарил коллег за труд, принципиальность и преданность общему делу.

Единый день голосования состоится 20 сентября. В Петербурге пройдут выборы депутатов Госдумы, Заксобрания и МО "Автово". Еще в трех муниципалитетах запланированы дополнительные выборы.

Накануне, 4 июля, представители партии "Справедливая Россия" утвердили кандидатов на сентябрьские выборы в городской парламент. Ранее со списками кандидатов на выборы в Заксобрание определились петербургские отделения партий "Единая Россия", "Зеленые", КПРФ, ЛДПР, "Яблоко" и "Новые люди".

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру