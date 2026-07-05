Шишкина возглавит федеральный список "Зеленых" на выборы в Госдуму

Депутат Законодательного собрания Петербурга Марина Шишкина возглавила федеральный список партии "Зеленые" на выборы в Государственную думу, сообщил ТАСС. Список кандидатов утвердили 5 июля во время предвыборного съезда партии. В федеральной части списка оказались 263 человека. Еще 135 кандидатов планируют участвовать в выборах по одномандатным округам.

"Сегодня в Москве состоялся съезд экологической партии "Зеленые". Большой неожиданностью, честью и ответственностью для меня стало предложение возглавить федеральный список партии в Государственную думу. Благодарю коллег за доверие!" - написала Шишкина в соцсетях.

Второе место в федеральном списке партии заняла председатель московского отделения "Зеленых" Александра Кудзагова, третье место досталось председателю ненецкого отделения партии Руслану Хвостову. Также в пятерку лидеров списка попали председатель правления общественной организации "Зеленый Патруль" Андрей Нагибин и исполнительный директор открытой экологической платформы "Российские Зелёные" Сергей Шахматов.

На съезде партии утвердили предвыборную программу партии и представили молодежный федеральный проект. Его создали певицы-блогеры, пишет информагентство.

Петербургское отделение "Зеленых" также собирается участвовать в сентябрьских выборах в Законодательное собрание. На заседании 2 июля Горизбирком зарегистрировал список кандидатов от партии на выборы в городской парламент. На первом месте также оказалась Шишкина. Затем 3 июля председатель Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин заявил о регистрации первых кандидатов, которые планируют участвовать в выборах в городской парламент. По словам Мейксина, всех кандидатов выдвинула партия "Зеленые".

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру