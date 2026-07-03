Горизбирком зарегистрировал первых кандидатов в ЗакС по одномандатным округам

В Петербурге 3 июля зарегистрировали первых кандидатов, выдвинутых на выборы депутатов Законодательного собрания по четырем одномандатным округам, рассказал в соцсетях председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин без указания имен. Всех кандидатов выдвинула партия "Зеленые". Они намерены участвовать в выборах по одномандатным округам № 6, № 16, № 4 и № 25.

На ГАС "Выборы" депутат городского парламента Михаил Амосов из округа № 6 указан как зарегистрированный. Глава регионального отделения партии Кристина Черемных, депутат Заксобрания Андрей Алескеров и председатель совета местного отделения партии в Колпинском районе Ольга Королева еще не отмечены на ГАС "Выборы". Они собираются участвовать в выборах по одномандатным округам № 4, № 16 и № 25 соответственно.

В конце июня "Зеленые" выдвинули кандидатов на выборы депутатов Заксобрания восьмого созыва. Общегородской список партии возглавили Черемных, а также депутаты парламента Марина Шишкина и Любовь Менделеева. Накануне, 2 июля, Горизбирком зарегистрировал список кандидатов от партии "Зеленые" на выборы в Заксобрание.

Единый день голосования состоится 20 сентября. Петербуржцы будут выбирать депутатов Госдумы, Заксобрания и МО "Автово". Также в МО "Новоизмайловское", МО "Красненькая речка" и МО "Оккервиль" проведут дополнительные выборы. Накануне в трех муниципалитетах начались избирательные кампании.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру