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Муниципал 2 июля 2026, 11:08

Стартовали избирательные кампании по довыборам в три МО Петербурга

фото ЗакС политика Стартовали избирательные кампании по довыборам в три МО Петербурга

Три муниципальных образования Петербурга назначили довыборы на своих территориях, рассказал 2 июля председатель Горизбиркома Максим Мейксин. Речь идет о МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль". Принимать документы от кандидатов начнут с  3 июля.

"Стартовали избирательные кампании по довыборам депутатов муниципальных советов МО Санкт-Петербурга. Сегодня были официально опубликованы решения о назначении дополнительных выборов депутатов муниципальных советов", — написал Мейксин в социальных сетях.

Довыборы в муниципалитеты назначены на 20 сентября. Параллельно с ними в Петербурге пройдут выборы депутатов Государственной думы и Законодательного собрания, а также выборы в МО "Автово". В последнем муниципальный совет назначил выборы накануне, 1 июля.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Мейксин Максим Семенович






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