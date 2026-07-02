Стартовали избирательные кампании по довыборам в три МО Петербурга

Три муниципальных образования Петербурга назначили довыборы на своих территориях, рассказал 2 июля председатель Горизбиркома Максим Мейксин. Речь идет о МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль". Принимать документы от кандидатов начнут с 3 июля.

"Стартовали избирательные кампании по довыборам депутатов муниципальных советов МО Санкт-Петербурга. Сегодня были официально опубликованы решения о назначении дополнительных выборов депутатов муниципальных советов", — написал Мейксин в социальных сетях.

Довыборы в муниципалитеты назначены на 20 сентября. Параллельно с ними в Петербурге пройдут выборы депутатов Государственной думы и Законодательного собрания, а также выборы в МО "Автово". В последнем муниципальный совет назначил выборы накануне, 1 июля.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру