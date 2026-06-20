Шишкина, Черемных, Менделеева: "Зеленые" определились с кандидатами в ЗакС

В Петербурге 20 июня состоялась конференция регионального отделения партии "Зеленые" по утверждению кандидатов на выборы депутатов Законодательного собрания, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Общегородскую часть списка возглавили депутат парламента Марина Шишкина, глава реготделения Кристина Черемных и депутат Любовь Менделеева, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

"Зеленые" выдвинут кандидатов по всем 25 одномандатным избирательным округам. Практически все кандидаты-одномандатники также возглавят территориальные группы. Так, депутат Заксобрания Михаил Амосов идет на выборы по округу № 6 и соответствующей региональной группе. Кроме того, и по округу № 7, и по группе № 7 пойдет глава петербургской "Зеленой альтернативы" Павел Гойхман. Недавно партии объединились в одну.

Список кандидатов в ЗакС от партии "Зеленые":

Округ № 1: Илья Мозговой (реггруппа 1);

Округ № 2: Игорь Сергеев (реггруппа 2);

Округ № 3: Владислав Горский (реггруппа 3);

Округ № 4: Кристина Черемных;

Округ № 5: Денис Щебетов (реггруппа 5);

Округ № 6: Михаил Амосов (реггруппа 6);

Округ № 7: Павел Гойхман (реггруппа 7);

Округ № 8: Надежда Плошкина (реггруппа 8);

Округ № 9: Александр Севостьянов (реггруппа 9);

Округ № 10: Дмитрий Начинкин (реггруппа 10);

Округ № 11: Эдуард Атабеков (реггруппа 11);

Округ № 12: Наталья Подольская (реггруппа 12);

Округ № 13: Амир Какимов (реггруппа 13);

Округ № 14: Александр Завидовский (реггруппа 14);

Округ № 15: Святослав Артюшин (реггруппа 15);

Округ № 16: Андрей Алескеров (реггруппа 16);

Округ № 17: Максим Тынянских (реггруппа 17);

Округ № 18: Михаил Тихонов (реггруппа 18);

Округ № 19: Надежда Ли (реггруппа 19);

Округ № 20: Сергей Литвяк (реггруппа 20);

Округ № 21: Наталья Авдеева (реггруппа 21);

Округ № 22: Екатерина Голикова (реггруппа 22);

Округ № 23: Марина Павлюченко (реггруппа 23);

Округ № 24: Наталья Зайцева (реггруппа 24);

Округ № 25: Ольга Королева (реггруппа 25).

Самый молодой кандидат от партии — 21-летняя Екатерина Голикова. В петербургском отделении она руководит проектом "Экорадар".

Для "Зеленых" предстоящая избирательная кампания станет одной из самых масштабных за все время деятельности партии в Петербурге. В марте реготделение подписало соглашение о сотрудничестве с "Командой Шишкиной" — фракцией "Справедливая Россия — За правду" в Заксобрании, которую возглавляет Марина Шишкина. В 2023 году все парламентское объединение разорвало отношения с партией СРЗП из-за несогласия с позицией лидера партии Сергея Миронова.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру