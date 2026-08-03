Горсуд удовлетворил иск кандидата от СР Тумановой к ТИК

Петербургский городской суд 3 августа удовлетворил административный иск кандидата в депутаты Законодательного собрания от "Справедливой России" Ирины Тумановой к Территориальной избирательной комиссии №30, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Суд постановил, что ТИК ненадлежащим образом уведомила Туманову о недостатках в представленных документах.

Представитель Тумановой в суде заявил, что ТИК ранее не возражала против профессиональной деятельности истца, а в направленном уведомлении не говорилось о недостатках в документах Тумановой.

Представители ТИК и Петербургской избирательной комиссии просили отказать в удовлетворении иска, считая решение о нерегистрации выдвиженца законным.

"Судом было выявлено ненадлежащее извещение кандидата об имеющихся недостатках, в связи с чем отсутствовала возможность своевременно их исправить", — резюмировала пресс-служба судов.

Как ранее писал ЗАКС.Ру, основанием для отказа в регистрации Тумановой кандидатом в депутаты Заксобрания стало отсутствие уточнений о ее статусе адвоката в предоставленных документах.

Ранее днем Горсуд оставил в силе отказы в регистрации еще четырех кандидатов: выдвиженца от "Новых людей" Дмитрия Гинтовта и представителей "Справедливой России" Артема Хамитова, Александры Смолиной и Дмитрия Рогинкина. Все они просили отменить решения ТИКов и обязать комиссии повторно рассмотреть вопрос об их участии в выборах.

Также отказали в удовлетворении иска представителю "Новых людей Дмитрию Гинтовту. На прошлой неделе Горизбирком отклонил жалобы на отказ в регистрации кандидатами пятерых членов "Яблока" и одного представителя ЛДПР. При этом ГИК обязал теризбирком повторно рассмотреть заявку одномандатника от "Яблока" Марины Песляк.

Выборы депутатов Заксобрания Петербурга пройдут одновременно с голосованием за кандидатов в Государственную думу с 18 по 20 сентября. Наряду с этим пройдут выборы в МО "Автово" и довыборы в три муниципалитета: "Новоизмайловское", "Красненькая речка" и "Оккервиль".

Анастасия Гаркуша / Фото: ЗАКС.Ру