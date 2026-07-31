Два выдвиженца от СР оспорят отказ в регистрации на выборы в ЗакС

Городской суд Петербурга зарегистрировал иски об оспаривании решений территориальных избирательных комиссий №48 и №30, поданные выдвиженцами от "Справедливой России" Артемом Хамитовым и Ириной Тумановой, сообщила 31 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Истцы считают решения ТИК незаконными и просят суд их отменить. Оба баллотировались в Законодательное собрание.

ТИК не зарегистрировала Хамитова кандидатом, сославшись на проблемы с представленными документами. Истец утверждает, что решение ТИК нарушило его право на участие в выборах.

В случае с Тумановой формальной причиной для отказа послужило отсутствие уточнений о ее статусе адвоката. В ответ Туманова подала иск, заявив, что ТИК вовремя не сообщила о недостатках в представленных ею документах.

Судебные заседания состоятся 3 августа.

Первым выдвиженцем, снятым с выборов по решению суда, стал глава МО "Северный", кандидат от партии "Новые люди" Юрий Куликов. Поводом послужило обращение действующего депутата Заксобрания, выступающего от "Зеленых", Михаила Амосова. Истец заметил, что Куликов опубликовал видеоролик с нарушением интеллектуальных прав. Как уже писал ЗАКС.Ру, Куликов все равно сможет участвовать в выборах в составе 6-й региональной группы в ЗакС и по одномандатному округу №216 в Госдуму.

Также Центральная избирательная комиссия сегодня отклонила жалобу "Яблока" на отказ в регистрации списка кандидатов на выборы в ЗакС. О том, как Горизбирком отказывал "Яблоку", читайте в материале ЗАКС.Ру.

Выборы депутатов ЗакСа и Госдумы назначены на 20 сентября, голосование по ним пройдет в течение трех дней. Выборы также назначены в МО "Автово", довыборы состоятся в МО "Новоизмайловское", МО "Красненькая речка" и МО "Оккервиль".

Анастасия Гаркуша / Фото: ЗАКС.Ру