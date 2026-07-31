ЦИК отклонила жалобу "Яблока" на отказ в регистрации партсписка на выборы в ЗакС

Центральная избирательная комиссия 31 июля отклонила жалобу партии "Яблоко" на отказ в регистрации списка кандидатов на выборы в Законодательное собрание Петербурга. Во время рассмотрения обращения "Яблока" по видеосвязи к заседанию подключился член Горизбиркома Олег Зацепа. Партийцы планируют обжаловать решение ЦИК в Петербургском городском суде.

В начале с трибуны выступил юрист из числа "яблочников" Виталий Исаков. Он рассказал собравшимся о причине отказа Горизбиркома зарегистрировать региональный список "Яблока". По словам Исакова, комиссия пришла к выводу, что уполномоченный представитель партии по финансовым вопросам Максим Бранкин не имел права подписывать первый финансовый отчет, поскольку в момент заверения документа не имел соответствующих полномочий. В результате бумага с якобы недействительной подписью была признана непредставленным и отсутствующей.

Исаков добавил, что 20 июля Горизбирком уведомил реготделение "Яблока" о выявленных недостатках, однако у партии не оказалось достаточно времени для их устранения. Документ с техническими исправлениями повторно представили в избирком, однако его не приняли. Сотрудники избиркома сочли, что "яблочники" нарушили установленные сроки подачи.

— Наша политическая позиция заключается в том, что если люди назначены на должности, они должны ответственно относиться и не манипулировать документами. [...] Я полагаю, что партия "Яблоко" имеет возможность быть зарегистрированной на выборах, — заявил Исаков.

После этого с речью выступил Зацепа. Он заявил, что Горизбирком действовал в строгом соответствии с законодательством. По его словам, комиссия своевременно уведомила реготделение "Яблока" о выявленных недостатках в представленных документах.Он отметил, что недостатки в доверенности носили устранимый характер, тогда как ошибка в первом финансовом отчете означала его формальное отсутствие, из-за чего комиссия не могла принять документ после истечения установленного срока.

— Я полагаю, что решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии отмене не подлежит и является законным, — резюмировал Зацепа.

Член ЦИК Евгений Шевченко отметил, что проблемы с регистрацией возникли у "Яблока" не во всех регионах, а значит, партии известен порядок представления документов в избирательные комиссии. Он также заявил, что у Бранкина действительно не было полномочий на подписание первого финансового отчета: согласно доверенности, он был уполномочен подписывать только итоговый финансовый отчет. По словам Шевченко, соответствующие полномочия в доверенности указаны не были.

Сотрудник Центризбиркома Николай Левичев заявил, что ответственность на случившимся лежит на лидере партии "Яблоко" Николае Рыбакове, поскольку он принимал решения, связанные с ведением избирательной кампании. В итоге жалобу "Яблока" оставили без удовлетворения: за такое решение члены Центризбиркома проголосовали единогласно.

— Мы очень внимательно относимся ко всем партиям, представляемым документам, и к "Яблоку мы относились крайне объективно. [...] Попытаться обвинить нас в том, систему избирательную, что кто-то где-то занимается поиском каких-то блох… На мой взгляд это не по-честному. [...] Комиссия работает жестко в рамках правового поля, — подытожил зампред ЦИК Николай Булаев.

Горизбирком отказал петербургскому отделению "Яблока" в регистрации общегородского списка в прошлую пятницу. Сразу после завершения заседания партийцы заявили о желании обжаловать решение комиссии. Само обращение в Центризбирком "яблочники" подали 27 июля. Подробнее о проблемах с избирательной кампанией "Яблока" читайте в материале ЗАКС.Ру.

На выборы в Заксобрание зарегистрированы партии "Единая Россия", "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", КПРФ и "Справедливая Россия". "Яблоко" оказалось единственной партией в Петербурге, которая смогла заверить списки, однако не смогла зарегистрировать своих кандидатов. Однако реготделение "Родины" продвинулось еще меньше — Горизбирком отказал объединению еще на этапе заверения списка.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру