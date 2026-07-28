"Яблоко" пожаловалось в ЦИК на отказ в регистрации партсписка на выборы в ЗакС

Партия "Яблоко" обратилась в Центральную избирательную комиссию с жалобой на отказ в регистрации списка кандидатов на выборы в Законодательное собрание Петербурга, рассказали в политическом объединении. Судя по приложенной сообщению фотографии, жалоба поступила в ЦИК 27 июля в 17:03.

В жалобе изложены возражения против решения Петербургской избирательной комиссии, отказавшей в регистрации списка на прошлой неделе. Партийцы считают, что предоставили все необходимые для регистрации документы. По их мнению, решение Горизбиркома может нарушать избирательные права граждан.

"Партия просит ЦИК отменить решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии и зарегистрировать список кандидатов", — резюмировали в "Яблоке".

Оспариваемое решение ГИК вынесла на заседании 24 июля. "Яблоко" стало единственной партией в Петербурге, которая добралась до этапа регистрации, но его не преодолела. Горизбирком объяснял это наличием нарушений, выявленных при проверке документов. В комиссии говорили, что обнаружили проблемы с первым финансовым отчетом и с доверенностями уполномоченных представителей партии по финансовым вопросам. Представители "Яблока" с доводами не соглашались. Сразу после заседания ГИК они заявили о намерении обжаловать вынесенное решение. Подробнее о ситуации читайте в материале ЗАКС.Ру.

Общегородской список "Яблока" в ЗакС возглавил действующий депутат городского парламента Дмитрий Анисимов. В первую четверку также вошли помощница депутата Ольги Штанниковой Виктория Разина, экс-депутат МО "Литейный округ" Егор Карпенков и политолог Дмитрий Хорзов. Всего партия выставила 62 кандидата по списку.

Судя по данным ГАС "Выборы", из числа одномандатников регистрацию прошли 10 представителей "Яблока". В их числе оказался и депутат Анисимов.

На предстоящие выборы в ЗакС зарегистрированы списки "Единой России", "Зеленых", КПРФ, ЛДПР, "Новых людей" и "Справедливой России". Из числа этих партий "Зеленым" единственным пришлось проходить процедуру сбора подписей в поддержку выдвижения. Сделали они это за несколько дней и первыми получили регистрацию списка. Последними Горизбирком зарегистрировал списки ЛДПР.

Выборы назначены на 20 сентября, голосование по ним будет длиться три дня. Петербуржцам предстоит выбирать депутатов ЗакСа и Государственной думы. Также в эти дни пройдут выборы в МО "Автово" и довыборы еще в три муниципалитета города.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру