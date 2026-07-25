Показали, где "Яблоку" упасть

Фото: ЗАКС.Ру

Горизбирком отказал петербургскому "Яблоку" в регистрации партийных списков на выборы в Законодательное собрание. Причиной назвали проблемы с документами. Сами партийцы с решением не согласны и сразу заявили о желании обжаловать его. За происходившим на заседании ГИК наблюдал ЗАКС.Ру.

Предвестия отказа

О том, что над петербургским "Яблоком" сгустились тучи, можно было догадаться еще до заседания Горизбиркома 24 июля. В этот день истекал срок, в который комиссия должна была принять решение о регистрации списка партии на выборы в Законодательное собрание. При этом в проекте повестки ГИК первоначально упоминание "Яблока" отсутствовало (оно появилось там лишь после заседания).

В "Яблоке" заявляли, что рассмотрение их вопроса все же назначено. Отсутствие упоминания партии в проекте повестки сочли попыткой уклониться от регистрации списка.

Всё это происходило на фоне сообщений теризбиркомов о недочетах в документах, поданных рядом кандидатов от "Яблока". Здесь стоит отметить, что с подобными ситуациями сталкивались и кандидаты, выдвинутые другими партиями. Так, среди прочих отказы в регистрации к настоящему моменту получили экс-глава местной администрации МО "№72" (ныне "Николаевский") Ольга Тенищева и бывший депутат МО "Большая Охта" Манефа Королева. Первая шла на выборы от "Новых людей", вторая — от "Справедливой России".

Символом нервозности обстановки стало обращение главы партии Николая Рыбакова руководителю Центризбиркома Элле Памфиловой, отправленное за несколько часов до заседания петербургской комиссии. В тексте политик заострил внимание на отсутствии в повестке ГИК вопроса о регистрации партии. Он выразил обеспокоенность, что это может свидетельствовать о подготовке отказа в регистрации списка кандидатов.

"Прошу Вас вмешаться в сложившуюся ситуацию и направить члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом решающего голоса для участия в заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии, в том числе посредством видео-конференц-связи", — написал Памфиловой Рыбаков.

Текст обращения "яблочники" распространили в социальных сетях, откуда его подхватили СМИ. Ответ ЦИК последовал спустя несколько часов. В заявлении говорилось, что Центризбирком "всегда оперативно реагирует" на поступающие обращения, и выражалось удивление из-за сообщений о направленном обращении.

"После тщательной дополнительной проверки сообщаем, что на текущий момент обращения от Николая Рыбакова в ЦИК не поступало", — сообщили в Центризбиркоме.

Ко времени публикации ответа от ЦИК Горизбирком уже отказал "Яблоку" в регистрации.

"Яблоко" без списков

Вопрос с повесткой разрешился уже непосредственно на заседании Горизбиркома. Зарегистрировав списки КПРФ, "Новых людей" и "Справедливой России", комиссия перешла к вопросу о "Яблоке". Решение было предопределено самой формулировкой вопроса.

— Десятый вопрос повестки дня. Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга восьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением "Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" по единому избирательному округу, — зачитал вслух глава Горизбиркома Максим Мейксин и передал слово для доклада своему заместителю Олегу Зацепе.

Докладчик сообщил о выявленных проблемах в документах, поданных "Яблоком". С его слов, вопросы у комиссии возникли к нотариально заверенным доверенностям уполномоченных представителей партии по финансовым вопросам. Кроме того, по его словам, партия не представила в ГИК первый финансовый отчет.

— У уполномоченного представителя по финансовым вопросам партии не было полномочия на сам финансовый отчет. [...] Вот этот вот недостаток, связанный с отсутствием у уполномоченного представителя партии полномочия на подписание финансового отчета, устранен не был. Документ, не содержащий подписи, [...] является, по существу, ничтожным, — заявил Зацепа в своем выступлении.

Свою речь зампред ГИК завершил предложением отказать в регистрации партийного списка "Яблока".

Представитель "Яблока" в ГИКе Павел Шапчиц возразил против проекта решения и отметил, что получил документ за два часа до заседания. Он предположил, что это может быть нарушением регламента Горизбиркома, который предполагает заблаговременную рассылку проектов решений комиссии. Исключением здесь могут стать лишь выходящие за рамки обычного случаи, уточнил Шапчиц. Лично он не усмотрел никакой исключительности в сложившейся коллизии.

С этим заявлением не согласился председатель ГИК Мейксин. По его мнению, ни о каком нарушении регламента комиссии говорить не следует.

— Исключительность состоит в том, что наша задача была очень внимательно выверить все юридические вопросы, связанные с принятием данного решения. Это потребовало достаточно большой кропотливой работы. [...] Действительно юристы, и не только Санкт-Петербургская избирательная комиссия, работали над этим вопросом. Поэтому нарушения регламента нет, — заявил Мейксин.

Против решения выступила юрист "Яблока" Ольга Покровская. Она в своей речи отказалась комментировать проект решения, сославшись на то, что так его и не получила.

— Избирательное объединение не только не получило проекта решения, оно ни разу не было приглашено ни на заседание рабочей группы, ни на какие-то там совещания юристов. [...] И, с моей точки зрения, это вообще недопустимая практика, — заявила Покровская.

Протесты "яблочников" никак не сказались на результатах голосования. За отказ в регистрации высказались 12 из 14 участников заседания. Против решения выступили только Шапчиц, который пообещал приложить особое мнение, и представитель "Справедливой России" Екатерина Фесик.

— Двое против, один с особым мнением. Двенадцать за. Решение принято, — подвел итоги голосования Мейксин.

Возможное обращение в ЦИК

После заседания дал волю своим чувствам лидер общегородского списка "Яблока" в Заксобрание, депутат городского парламента Дмитрий Анисимов. В беседе с журналистами он сходу выразил намерение жаловаться в Центризбирком.

— Я думаю, что Центральная избирательная комиссия разберется. Потому что это удар по легитимности выборов. Просто как бы попытка делигитимизировать избирательный процесс, — поделился соображениями Анисимов.

Юрист Покровская аккуратно попыталась сгладить устроенные Анисимовым углы, но тоже намекнула на возможность обращения в ЦИК.

— Олег Олегович [Зацепа] умело умолчал о некоторых моментах наших документов, чтобы так сгладить ситуацию. Но на самом деле ситуация была совершенно другая. Мы изложим эту ситуацию в своей жалобе в Центральную избирательную комиссию, — пообещала юрист.

Заметим, что это первое решение ГИК об отказе в регистрации партийных списков в нынешнем избирательном сезоне. До этого комиссия отметилась лишь отказом в заверении списков "Родины". В реготделении партии к решению отнеслись довольно легко и заявили, что намерены сконцентрироваться на выборах в Госдуму.

В целом, пока нельзя говорить, что "яблочники" не смогут побороться за места в ЗакСе. Помимо списка, партия также выставила кандидатов по всем одномандатным округам, кроме 19-го. Тот же Анисимов, который возглавляет партийный список, также участвует в выборах по 4-му избирательному округу. Судя по данным ГАС "Выборы", до этапа регистрации он пока не дошел.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру