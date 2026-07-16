Горизбирком не заверил список "Родины" в ЗакС

Петербургская избирательная комиссия 16 июля отказала "Родине" в заверении списка кандидатов на выборы в Законодательное собрание. Партия не предоставила в ГИК ряд документов, и в том числе сам избирательный список.

Член ГИК от "Единой России" Юрий Кузьмин перечислил документы, которые "Родина" должна была предоставить комиссии, но не сделала этого. Горизбирком не получил для заверения список кандидатов, выдвинутых по единому избирательному округу, копию регистрации избирательного объединения, список уполномоченных по финансовым вопросам и заявления от каждого кандидата о согласии баллотироваться.

Кроме того, по словам Кузьмина, ГИК заблаговременно запрашивала бумаги при проведении предвыборной конференции регионального отделения "Родины", но и в тот раз их не получила. В связи с этим он предложил отказать партии в заверении списков.

— С учетом того, что на самом деле был направлен запрос на предоставление документов в рамках проведения конференции, они тоже не были предоставлены, [...] всё, мне кажется, совершенно очевидно, и у нас других вариантов, скажем так, поступить с заверением списка этой партии просто нет, — резюмировал председатель Горизбиркома Максим Мейксин.

Члены ГИК проголосовали за отказ в заверении списков "Родины" единогласно.

Реготделение "Родины" определилось с кандидатами в ЗакС на конференции 8 июля. В общегородской список вошли 30 кандидатов во главе с домохозяйкой Юлией Ковальчук. Второе место досталось главе отделения партии в Центральном районе Александру Федченко, третье — замруководителя исполкома реготделения "Офицеров России" Андрю Хитрову. Федченко также выдвинули по одномандатному округу №1. Кроме того, по округу №6 выдвинули адвоката Антона Шалькова. Глава реготделения "Родины" Андрей Анохин не стал баллотироваться в ЗакС.

Накануне Анохин сообщил о начале сбора подписей для участия в выборах в Законодательное собрание. Он заявил, что непарламентская партия рассчитывает собрать 20 600 автографов за три дня, повторив таким образом результат "Зеленых". К процедуре партийцы приступили после подачи документов в Горизбирком. Анохин отмечал в социальных сетях, что члены объединения понимают юридические риски, связанные со сбором подписей до заверения списка.

Напомним, "Зеленые" приступили к сбору подписей 23 июня, а уже спустя три дня передали документы в Горизбирком. В начале июля комиссия зарегистрировала список партии.

К настоящему времени, помимо "Зеленых", зарегистрирован список кандидатов только у "Единой России". Кроме того, заверены списки КПРФ, ЛДПР, "Новых людей", "Справедливой России" и "Яблока".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру