Анохин рассчитывает собрать подписи для выдвижения в ЗакС за три дня

Глава петербургского отделения партии "Родина" Андрей Анохин 15 июля объявил о старте сбора подписей для участия в выборах в Законодательное собрание. Ранее он заявил, что объединение рассчитывает "повторить политический рекорд "Зеленых" и получить 20 600 автографов избирателей за три дня. Отдать листы в Горизбирком необходимо 18 июля до 18:00.

Планами на подписную кампанию политик поделился в соцсетях. Анохин уточнил, что Горизбирком еще не заверил список кандидатов партии и не открыл для объединения специальный избирательный счет. По словам политика, представители "Родины" понимают "юридические риски", связанные с началом сбора подписей до этапа заверения списков.

"Нам крайне важно за эти три дня пройти полный цикл организации сбора, чтобы проверить, сколько можно собрать на улице за сутки силами одного человека, какое количество времени уходит на организацию процесса и проверку подписных листов. Это необходимо, чтобы снять все вопросы и сомнения у петербуржцев относительно реальности собрать 20 600 подписей за столь короткое время" — написал Анохин.

После политик опубликовал видео, на котором самостоятельно получил первую подпись в поддержку "Родины". Как объяснил Анохин, он разместил кадры без монтажа, чтобы продемонстрировать среднее количество времени, которое тратит волонтер для сбора одной подписи. Видео Анохина длится 2 минуты 47 секунд.

Для выдвижения в Заксобрание "Родине" нужно принести в Горизбирком не менее 20 190 подписей. Согласно законодательству, указанное число нельзя превысить более чем на 10%. Каждая непарламентская партия может сдать на проверку не больше 22 209 подписей в свою поддержку. Отдельно подписные листы должны собрать кандидаты-одномандатники: глава местного отделения партии в Центральном районе Александр Федченко, баллотирующийся по округу № 1, и адвокат Антон Шальков, выдвинутый по округу № 6.

Первыми среди непарламентских партий подписи собрали "Зеленые". По словам Анохина, они получили порядка 20 600 подписей избирателей за три дня, однако в Горизбиркоме у экологической партии насчитали больше автографов — 21 552 подписи. В результате количество недействительных документов оказалось ниже необходимого порога. Петербургская комиссия зарегистрировала список "Зеленых" на выборы в ЗакС.

"Родина" выдвинула кандидатов на выборы в Заксобрание 8 июля. Накануне партийцы принесли документы в Горизбирком. ЗАКС.Ру ранее писал, что глава городского отделения "Родины" Андрей Анохин не стал баллотироваться в петербургский парламент. Он возглавил региональную группу на выборах в Государственную думу.

Выборы в Заксобрание назначены на 20 сентября. Голосование по ним пройдет с 18 по 20 сентября 2026 года. Одновременно в эти дни пройдут выборы депутатов Госдумы и МО "Автово". На местном уровне дополнительные выборы состоятся в МО "Оккервиль", МО "Красненькая речка" и МО "Новоизмайловское".

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру