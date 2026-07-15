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Новости 15 июля 2026, 14:25

ГИК заверила списки кандидатов от КПРФ в Заксобрание

фото ЗакС политика ГИК заверила списки кандидатов от КПРФ в Заксобрание

Петербургская избирательная комиссия заверила список кандидатов от КПРФ, выдвинутых на выборы в Законодательное собрание по единому избирательному округу и по одномандатным округам. Претензий к поданным документам у членов комиссии не возникло.

Пятерку списка от КПРФ возглавляет депутат Заксобрания Ирина Иванова. На второй строчке находится бывший главный федеральный инспектор по Петербургу Павел Дашков, а еще три места достались депутатам Александру Рассудову, Роману Кононенко и Вячеславу Бороденчику. Также Компартия выставила претендентов по всем 25 одномандатным округам.

Списки кандидатов коммунисты утвердили на партийной конференции 27 июня. Документы в Горизбирком они подали в понедельник, 13 июля.

К настоящему времени списки также заверены у "Новых людей", "Справедливой России" и "Яблока". Кроме того, зарегистрированы списки "Зеленых" и "Единой России", решение по последним ГИК приняла непосредственно перед заверением списка КПРФ.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бороденчик Вячеслав Иванович 
Дашков Павел Петрович
Иванова Ирина Владимировна 
Кононенко Роман Игоревич 
Рассудов Александр Николаевич






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