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Новости 15 июля 2026, 14:18

Горизбирком зарегистрировал список "Единой России" в ЗакС

фото ЗакС политика Горизбирком зарегистрировал список "Единой России" в ЗакС

Петербургская избирательная комиссия на заседании 15 июля зарегистрировала список кандидатов от "Единой России", выдвинутых по единому избирательному округу на выборы в Законодательное собрание. Каких-либо ошибок в поданных партией документах Горизбирком не обнаружил.

— Документы были изучены, оснований для отказа в регистрации не выявлено, — заявила секретарь ГИК Екатерина Астафьева.

Члены ГИК единогласно поддержали регистрацию ЕР.

Общегородской список и список кандидатов по одномандатным округам ЕР сдала в Горизбирком неделей ранее. ГИК заверила документы на заседании 10 июля. Всего от ЕР выдвинуты 80 кандидатов по общегородскому списку и 25 кандидатов по одномандатным округам. Список возглавляет спикер Заксобрания, лидер петербургских единороссов Александр Бельский. Кроме него, в первой пятерке находятся бывший командир Ленинградского полка Михаил Коган, сенатор Андрей Кутепов, глава регионального исполкома ОНФ Екатерина Кондратьева и глава фракции ЕР в ЗакСе Павел Крупник.

До сих пор единственной партией с зарегистрированными списками в ЗакС оставались "Зеленые". Их Горизбирком зарегистрировал в начале июля. Кроме того, комиссия заверила списки, поданные "Новыми людьми", "Справедливой Россией" и "Яблоком". КПРФ и ЛДПР подали документы на этой неделе.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 
Коган Михаил Олегович 
Кондратьева Екатерина Владиславовна 
Крупник Павел Анатольевич 
Кутепов Андрей Викторович 






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