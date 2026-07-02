Горизбирком зарегистрировал список "Зеленых" на выборы в ЗакС

Петербургская избирательная комиссия на заседании 2 июля зарегистрировала список кандидатов в Законодательное собрание восьмого созыва от партии "Зеленые". Представитель "Яблока" Павел Шапчиц усомнился в достоверности автографов и предложил изучить еще раз, но не нашел поддержки со стороны большинства коллег. Таким образом, "Зеленые" стали первой партией, чей список был зарегистрирован на предстоящие выборы в городской парламент.

Как сообщил на заседании зампред ГИК Олег Зацепа, всего на рассмотрение ГИК поступило 21 552 подписии. Эксперты-почерковеды обнаружили признаки недействительности у 4,16% подписей от числа отобранных для проверки документов. Это укладывается в допустимое число недостоверных подписей и позволяет зарегистрировать список, резюмировал он.

— Иных оснований для отказа в регистрации [...] не выявлено, в связи с чем предлагается список кандидатов, выдвинутый региональным отделением партии "Зеленые" в составе 63 кандидатов, [...] зарегистрировать, — заявил Зацепа.

Представитель "Яблока" Шапчиц не согласился с выводами экспертов. Он сообщил, что лично ознакомился с представленными документами. Увиденное натолкнуло его на мысль о необходимости еще раз проверить собранные подписи. По его мнению, автографы на изученных им листах якобы могут принадлежать одним и тем же пятерым гражданам.

— Мне представляется, что эксперты здесь как-то вот что-то не увидели, недоработали и так далее. Неплохо было бы это перепроверить, — предложил он.

Против перепроверки выступили Зацепа и представитель "Единой России" Юрий Кузьмин. Первый посчитал излишним сомневаться в компетенции специалистов, изучивших автографы. Второй добавил к этому, что результаты проверки "правильно, легитимно и законно оформлены".

Точку в дискуссии поставил председатель Горизбиркома Максим Мейксин. Он заявил, что основания для проведения еще одной проверки отсутствуют. При этом он полюбопытствовал у Шапчица, обладает ли тот квалификацией почерковеда. Полученный отрицательный ответ вполне удовлетворил председателя ГИК.

"Зеленые" не представлены в парламенте, из-за чего для регистрации им пришлось пройти процедуру сбора подписей в поддержку выдвижения. К сбору подписей партия приступила 23 июня, а уже спустя три дня сдала в Горизбирком необходимое количество бумаг. Как сообщали в партии, в кампании по сбору автографов на улицах участвовали около 240 человек.

Список "Зеленых" в ЗакС возглавляет депутат городского парламента Марина Шишкина, в первой тройке общегородского списка также находятся глава регионального отделения Кристина Черемных и депутат ЗакСа Любовь Менделеева. Партия также выдвинула кандидатов по всем 25 одномандатным округам. В частности, по округу №6 планирует баллотироваться депутат ЗакСа Михаил Амосов, а его коллега Андрей Алескеров идет по 16-му округу. Оба также возглавляют соответствующие региональные группы.

Шишкина, Менделеева, Амосов и Алескеров состоят во фракции "Справедливая Россия — За правду", однако к партии отношения не имеют. С ней депутаты разорвали связи еще в 2023 году, а в минувшем марте подписали соглашение с "Зелеными". Еще один член фракции, Александр Новиков, пойдет на выборы от "Единой России". На прошедшей в четверг конференции ЕР он был утвержден первым номером региональной группы №7.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру