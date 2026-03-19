Команде Шишкиной дали зеленый цвет

Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" в Законодательном собрании Петербурга объявила об участии в выборах под флагом партии "Зеленые". Руководитель фракции Марина Шишкина и глава городского отделения партии Кристина Черемных подписали соглашение о сотрудничестве и объявили о запуске избирательного штаба. Подробнее – на ЗАКС.Ру.

На церемонию подписания соглашения о сотрудничестве в партийный офис на 5-й Советской улице пришли почти все депутаты парламентской фракции "Справедливая Россия – За правду": Марина Шишкина, Михаил Амосов, Андрей Алескеров и Любовь Менделеева. Их соратник Александр Новиков не смог присоединиться к мероприятию. Также свидетелями этого события стали член федерального совета "Зеленых" Константин Атаян, партийцы и сторонники.

– Логичный шаг, потому что у нас уже сложились рабочие отношения. Примерно с конца прошлого года мы выстроили конструктивное взаимодействие с депутатами Мариной Шишкиной, Андреем Алескеровым, Михаилом Амосовым, Любовью Менделеевой, Александром Новиковым. Мы вместе поднимаем вопросы градостроительства, защиты животных, обращения с отходами, – рассказала Черемных.

Конструктивное взаимодействие лично у Шишкиной и Черемных продолжается около 15 лет. В прошлом Черемных была помощником депутата Шишкиной, а с 2017 года, когда Шишкина возглавила городское отделение СРЗП, Черемных руководила аппаратом городского отделения. В 2023 году они покинули "Справедливую Россию" из-за расхождений во взглядах.

Коллаборацию с "Зелеными" руководитель фракции назвала "выверенным шагом". Оба объединения последние годы занимались одними вопросами. При этом она подчеркнула, что не намерена ограничиваться вопросами экологии. Атаяну она пообещала расширить перечень направлений деятельности партии.

Со дня подписания соглашения стороны начнут участвовать в избирательных кампаниях всех уровней и совместно проводить агитационные мероприятия.

После протокольного подписания документа Шишкина и Черемных решили придать символизма моменту и вместе полить цветок.

– Думали, как символизировать эту скучную процедуру с этой бумагой, как придать ей жизнь. Решили, есть цветок – это же жизнь. Мы хотим полить его с обеих сторон так, чтобы он рос на благо города, на благо всех нас, – сказала Шишкина.

Комнатным растением оказался Спатифиллум, который в народе называют "женским счастьем".

Списки, округа

Главным событием встречи стало объявление о выдвижении кандидатов "Зеленых" на сентябрьских выборах. Представители экологической партии будут представлены на выборах депутатов Государственной думы, Законодательного собрания и муниципальных советов. На выборах в городской парламент партия представит кандидата в каждом из 25 избирательных округов. При этом часть кандидатов уже определена, рассказала Черемных: это профессионалы, знающие городскую повестку и обладающие хорошей репутацией. Роль Шишкиной в избирательной кампании раскрыл Атаян.

– Я бы хотел попросить у вас и, даже не побоюсь этого слова, поручить вам возглавить общегородскую часть списка на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, – обратился Атаян к Шишкиной.

– Спасибо за доверие. Я от себя вот что хочу сказать. Конечно, у нас непростая задача. Непарламентская партия, хорошая партия, с очень хорошим бэкграундом, с такой замечательной репутацией, должна попробовать занять свое место на парламентских ступенях. Попробуем это сделать? Попробуем. Давайте немного изменим политическую картину, – согласилась Шишкина.

Отметим, "Зеленые" не собираются настаивать или требовать от потенциальных кандидатов вступать в партию. Устав объединения позволяет выдвигать беспартийных.

Троек или пятерок у "Зеленых" на этих выборах не будет. Команда Шишкиной решила воспользоваться уже отработанной в 2021 году схемой. Тогда Шишкина шла под первым номером от "Справедливой России". За ней следовали Олег Нилов и Елена Драпеко, которые отказались от мандата из-за избрания в Государственную думу. Вместо них в ЗакС прошли Новиков и Менделеева.

Амосов и Алескеров пойдут на выборы по своим одномандатным округам. Алескеров, в прошлом возглавлявший МО "Южно-Приморский", – по 16-му, а один из самых опытных парламентариев Амосов выдвинется на Гражданке – по 6-му округу. Руководитель отделения Черемных тоже заявится по одномандатному округу, но пока не определилась, по какому именно. Рассматриваются варианты в Московском районе: 20-й и 21-й. Кроме того, она также собирается выдвигаться в МО "Автово", депутатом которого является сейчас. Кандидатами в других округах могут стать руководители местных отделений.

Подпись для непарламентской партии

"Зеленым" для участия в выборах предстоит пройти сложную процедуру сбора подписей. Для общегородского списка нужно собрать, согласно действующему законодательству, чуть больше 20,1 тысячи автографов избирателей, зарегистрированных в Петербурге. Для кандидатов по одномандатным округам в разы меньше, но только среди избирателей на территории округа. Например, Амосову для выдвижения надо получить чуть больше 4,1 тысячи подписей, а Алескерову – свыше 5 тысяч.

Сбор подписей – самая трудная и дорогая часть кампании, признают в партии. Сейчас "Зеленые" запускают обучающие курсы для сборщиков.

– В самом деле, технология несложная. Просто человек должен быть очень добросовестный и все понимать. Подписей должно быть больше, чем впритык, чтобы было из чего просеять. Я понимаю, сейчас скептики скажут, что это невозможно. Но мы должны попробовать. Честно говоря, даже интересно посмотреть, что это такое. Я уже попробовала все предвыборные экшены [кроме этого], – поделилась Шишкина.

Кроме того, "Зеленые" учитывают, что партия может столкнуться с проблемами при проверке подписей в Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Единственная партия, которой удалось собрать нужное число автографов для регистрации списка в последние годы, – "Новые люди". В 2021 году они сдали свыше 21 тысячи подписей (нужно было около 19 тысяч). После выборочной проверки брак нашли в сотне автографов, что считается допустимым показателем. Не повезло партии "Родина", у которой претензии возникли к 500 подписям. Горизбирком тогда отказал в регистрации списка.

Отметим, в нынешнем созыве Городской избирательной комиссии нет представителя "Зеленых", но есть опытный юрист, заместитель председателя Олег Зацепа. В последний раз он прошел в состав комиссии по предложению ЦИК, однако на свой первый пятилетний срок в избиркоме в 2017 году попал через "Зеленых".

