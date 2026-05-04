В ЗакСе обсудили штрафы за ночные прогулки по Неве

Члены транспортной комиссии Заксобрания 4 мая обсудили штрафы для владельцев маломерных судов за ночные прогулки в акватории Невы, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Участники говорили об убытках, которые терпит бизнес от введенного Минтрансом запрета, и об опасностях, которые якобы несут в себе бесконтрольные прогулки по реке. В их числе называли и террористическую угрозу. Оживленную дискуссию в итоге поставили на паузу, с тем чтобы вновь вернуться к ней после проработки вопроса.

С 1 марта в Петербурге запрещено движение маломерных судов по Неве между Благовещенским, Биржевым, Сампсониевским и Литейным мостами в ночное время с 23:00 до 05:00. Ограничение ввело Министерство транспорта на весь период навигации, однако в законе "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" отсутствует наказание за его неисполнение. Восполнить этот пробел призваны поправки в закон, принятые ЗакСом в первом чтении на прошлой неделе.

Помимо членов комиссии, в Мариинский дворец пришли представители смольнинского комитета по транспорту, включая главу ведомства Дениса Минкина, а также ряда иных ведомств, в том числе Ространснадзора и Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС по Петербургу и транспортной прокуратуры. Кроме них, участницей встречи стала предпринимательница Виталия Поцелуйко, которая выступала от лица владельцев катеров.

Первым слово взял глава фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов, который ранее выступил с критикой запрета. Он заявил, что получил множество обращений от предпринимателей, обеспокоенных новыми правилами. Своим решением Минтранс поставил под угрозу целый сегмент петербургского бизнеса, считает он. Введенный запрет парламентарий назвал "несправедливым" и добавил, что эту меру следует обсуждать в Петербурге.

— Вчера интересно в ночь вышли посмотреть акваторию. Честно говоря, такое удручающее впечатление, вспомнил пандемию. Акватория пустая, ездят патрульные катера, выполняют свою работу, идут вдоль Лебяжьей канавки большие теплоходы, которым разрешено ходить. Может быть, где-то шныряют еще маломеры. Ну и служба, которая борется с этими правонарушениями. Поэтому, честно говоря, в прошлом году было совсем по-другому, — рассказал Павлов и передал слово представительнице маломерного флота Виталии Поцелуйко.

Предпринимательница пожаловалась, что за последний месяц у представителей отрасли оказались отменены более половины прогулок из-за запрета выхода в Неву по ночам. В целом, по ее словам, примерно четверть рейсов катеров за сезон приходится именно на развод мостов, который привлекает туристов наравне с Эрмитажем и Петергофом. Теперь, однако же, многие гости города лишены возможности наблюдать за разводкой с воды.

— Мы, со своей стороны, хотели бы соблюдать правила безопасности, но также предлагать нашим гостям, которые по статистике только за последний месяц, у нас больше половины прогулок отменено из-за запрета на разведение мостов. И это не только проблема нас как малого бизнеса. Это проблема еще и гостей, которые приезжают в Петербург и, может быть, сегодня нам не так важно, да, пять человек, которые отменили прогулку. Но это массовая тенденция, — пожаловалась Поцелуйко.

С другой стороны предложил смотреть на проблему глава комтранса Минкин. Он заявил, что большое количество катеров на Неве попросту небезопасно из-за возможности различных чрезвычайных происшествий, включая террористическую угрозу. Следить за катерами сложно, и неизвестно, не случится ли попытка взрыва на заполненной судами реке, заявил он.

— Я обращаю внимание, коллеги, что времена последние четыре года несколько сложноватые, если так мягко сказать. И не учитывать этого в нашей текущей жизни <...> не стоит. Страна живет в сложное время сейчас. И мы вынуждены принимать меры, в том числе ориентируясь на это. Губернатор тоже за этим следит, и коллеги в погонах тоже за этим следят, — призвал участников заседания к осторожности Минкин.

Глава комтранса отметил, что запрет не распространяется на прогулочные теплоходы длиной более 20 метров. Если кто-то желает посмотреть на развод мостов с воды, он может воспользоваться услугами таких судов, полагает чиновник.

Схожую точку зрения выразили представитель ГУ МЧС Александр Радько и Ространснадзора Анатолий Каманицин. Оба говорили об опасности маломерных судов, при этом второй согласился с Минкиным в вопросе рисков террористических угроз. По его мнению, выбирая между коммерческими интересами и безопасностью, следует "соблюдать паритет и отдавать приоритет безопасности".

Завершил дискуссию глава комиссии по транспорту Алексей Цивилев. Он заявил, что первоначально итогом встречи должно было стать обращение в Минтранс с предложением дать Петербургу возможность самостоятельно определять время выхода маломерных судов в Неву. Но, с учетом состоявшейся дискуссии, депутат предложил взять комиссии время на дополнительную проработку вопроса, изучение статистики по экономической эффективности, безопасности и выпадающих доходов, а затем собраться вновь.

— Не будем создавать рабочую группу, потому что у нас лимит уже исчерпан по созданию рабочих групп. <...> Соответственно, поэтому в рабочем порядке предлагаю поручить нашей комиссии собрать вот эти данные и потом уже с членами комиссии обсудить этот вопрос, — предложил он.

Члены комиссии поддержали идею единогласно.

Напомним, вопрос о введении штрафов за ночные прогулки по Неве вызвал нешуточную дискуссию на предыдущем заседании ЗакСа. Инициативу тогда раскритиковал депутат Павлов. Позже он сообщил,что обратился в Минтранс с просьбой отменить запрет. В свою очередь, о поддержке инициативы заявил спикер городского парламента Александр Бельский.

