Бельский поддержал запрет на ночное движение маломерных судов

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский во время брифинга с журналистами 29 апреля заявил, что поддерживает запрет на на движение маломерных судов ночью, рассказал председатель в своих социальных сетях. На заседании депутаты городского парламента приняли в первом чтении законопроект об ограничении ночных водных прогулок. Запрет планируют ввести для движения маломерных судов с 23:00 ночи до 05:00 часов утра. Проект внес губернатор Александр Беглов. С докладом выступил представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко.

Свою позицию председатель обозначил после вопроса журналистов о том, как совместить развитие туристического сезона и пассажирских перевозок с планируемыми ограничениями на движение маломерных судов ночью. Бельский заявил, что аргументы против принятия запрета, которые прозвучали от лидера фракции "Новые люди" в Заксобрании Дмитрия Павлова, во многом объясняют необходимость принятия закона, поскольку водные прогулки туристов требуют дополнительного регулирования из-за соображений безопасности.

— Дмитрий Геннадьевич [Павлов] с трибуны выступал сегодня по этому поводу. <...> Он сказал: огромное количество предпринимателей, большое количество маломерных судов, которые выходят в акваторию. Именно из-за этого требуется дополнительное регулирование, — ответил Бельский.

После заседания Павлов рассказал своим подписчикам в соцсетях, что направил обращение в Министерство транспорта с просьбой пересмотреть введение запрета. Он добавил, что "детальную позицию" по этому вопросу сформулируют на внеочередном заседании комиссии по транспорту Заксобрания в начале мая.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру