Бельский в Индонезии встретился с губернатором Бали

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский начал рабочую программу на Бали со встречи с губернатором провинции И Ваяном Костером, о чем рассказал 10 июня в социальных сетях. Ранее утром он сообщил о прибытии в Индонезию в составе делегации Петербурга.

"Поблагодарил И Ваяна Костера за теплый прием. Обсудили развитие деловых контактов, взаимодействие в сферах туризма, образования и культуры", — написал председатель Заксобрания.

Особое внимание стороны уделили проекту создания на Бали информационно-делового центра Петербурга. Предполагается, что на площадке будут продвигать совместные проекты обеих сторон. Также политики обсудили вопрос судостроения. По предположению Бельского, "петербургские разработки могут стать еще одним направлением партнерства".

К посту спикер прикрепил фотографии со встречи. На общем снимке, кроме него и губернатора Бали, можно увидеть депутатов Валерия Гарнеца и Павла Крупника, зампреда комитета по внешним связям Вячеслава Калганова и начальницу протокола председателя ЗакСа Викторию Снигиреву. Также на изображении запечатлена супруга спикера Виктория Бельская, она стоит рядом с мужем.

Ранее Бельский сообщил о насыщенной программе, которая ожидает участников поездки. Представители Петербурга планируют встретиться с индонезийскими властями, коллегами и предпринимателями.

Это не первая заграничная командировка Бельского, Гарнеца и Крупника. В сентябре 2025 года они ездили в Бразилию. До этого, в ноябре 2024 года, они побывали в ЮАР, где подписали Меморандум о взаимопонимании с парламентом провинции Гаутенг. Отметим, что в тот раз с женой летал не только Бельский, но и Крупник.

Андрей Казарлыга / Фото: Александр Бельский