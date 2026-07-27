Бельский обсудил в Пекине развитие межпарламентских связей

Члены делегации петербургского Законодательного собрания встретились 27 июля в Пекине со старшим советником российского посольства Эрнестом Юркиным, сообщил спикер городского парламента Александр Бельский в социальных сетях. Кроме него в состав делегации вошли депутаты Юрий Гладунов, Константин Чебыкин и Павел Крупник. Также на фотографиях со встречи можно заметить супругу председателя ЗакСа Викторию Бельскую.

Участники делегации обсудили с Юркиным развитие межпарламентского взаимодействия между парламентами Петербурга и Пекина, а также сотрудничество Северной столицы с регионами Китая. Также они поговорили об итогах поездки в КНР, предпринятой парламентариями.

"Отдельное внимание уделили межпарламентскому взаимодействию со столицей КНР — считаю, обмен опытом между законодательными органами Петербурга и Пекина может открыть новые возможности для сотрудничества", — написал Бельский.

Пекин стал финальной точкой программы поездки российской делегации в Китай. Спикер отметил, что это политический и дипломатический центр страны, где во многом формируется повестка российско-китайского взаимодействия.

Делегация петербургского парламента прибыла в Китай с рабочим визитом на прошлой неделе. В Шанхае депутаты встретились с генеральным консулом России Павлом Внуковым. Там же Бельский пообщался с заместителем председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей города Чэнь Цзином. Кроме того, члены делегации посетили инновационный городок искусственного интеллекта Чжанцзян, где работают исследовательские лаборатории, технологические компании и разработчики ИИ-продуктов.

Алиса Ремнева / Фото: Александр Бельский