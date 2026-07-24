Бельский отправился в Китай

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский прибыл в КНР с рабочим визитом, об этом он сообщил 24 июля. Вместе с председателем в Поднебесную отправились и другие депутаты, уточнил он.

"Приехали с рабочей командировкой в Китай. Вместе с коллегами-депутатами проведем несколько насыщенных дней в Шанхае и Пекине", — написал Бельский в социальных сетях.

В программе делегации Петербурга обозначены встречи с представителями местных органов власти, посещение предприятий и знакомство с опытом, который может пригодиться Северной столице, отметил Бельский.

Это не первая зарубежная командировка представителей петербургского парламента за последнее время. В июне Бельский посетил Индонезию, вместе с ним ездили депутаты Валерий Гарнец и Павел Крупник, зампред комитета по внешним связям Вячеслав Калганов, а также жена Виктория Бельская.

В сентябре 2025 года члены ЗакСа с Бельским во главе ездили в Бразилию. До этого, в 2024 году, они посещали ЮАР. В тот раз участие в поездке приняла не только супруга Бельского, но и жена Крупника.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру