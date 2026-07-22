Бельский "закрыл вопрос" с открытым люком

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский помог решить вопрос с открытым люком на Прибрежной улице в Невском районе. Об этом он сообщил в социальных сетях 22 июля по итогам личного приема местных жителей.

На проблему с открытым люком у дома № 16 по Прибрежной улице пожаловалась одна из жительниц. По словам Бельского, рядом со зданием находится подростково-молодежный клуб и администрация муниципального образования "Рыбацкое", поэтому место отличается высокой проходимостью.

"Закрыть вопрос с люком (в прямом и переносном смысле) удалось прямо на приеме. [...] Важно своевременно реагировать на подобные обращения. Безопасность жителей — превыше всего", — поделился соображениями спикер ЗакСа.

Бельский добавил, что профильным службам также поручили обратить дополнительное внимание на ситуацию.

Петербургские депутаты нередко делятся в социальных сетях успехами в решении локальных проблем. Так, в конце мая Валерий Гарнец отчитался о ремонте ступеньки в детском игровом комплексе и замене доски у скамейки. Парламентарий сообщил о разрешении проблемы после обращения жительницы Петербурга.

Коллега Гарнеца Александр Ходосок спустя полмесяца отчитался о борьбе с "кочующей" рекламной "Газелью" в Курортном районе. По словам парламентария, владелец машины сперва поставил ее в "Солнечном", а позже принялся перемещать в границах района. В итоге охота оказалась успешной для депутата. Вечером 16 июня он сообщил в социальных сетях, что машину эвакуировали.

В начале недели вице-спикер Николай Бондаренко сообщил о гибели сирени, посаженной вместе с жителями на Комендантском проспекте. Причиной этого стала нежизнеспособность партии саженцев. Осенью погибшие кусты планируют заменить новыми, пообещал парламентарий.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру