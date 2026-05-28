Депутат ЗакСа Гарнец похвалился заменой доски в скамейке

Глава комиссии Законодательного собрания по градостроительству Валерий Гарнец отчитался 28 мая о ремонте ступеньки в детском игровом комплексе и замене доски в сиденье скамейки. Таким способом он проиллюстрировал, чем занимаются депутаты от "Единой России" в рамках партийной "народной программы".

"Работа депутата — это не только встречи, совещания и документы. Это постоянное взаимодействие с людьми: личные приемы граждан, обращения жителей, наказы и предложения, которые поступают в том числе в рамках подготовки народной программы партии "Единая Россия". [...] Хочу делиться с вами тем, какие вопросы удается решать и как именно проходит эта работа", — написал Гарнец в социальных сетях.

К этому депутат прибавил, что сейчас ЕР удалось собрать 1,5 млн инициатив и просьб, которые отражают, по его мнению, "что действительно волнует людей".

Одно из таких обращений касалось состояния детской площадки на улице Симонова. Жительница Петербурга пожаловалась Гарнецу на сломанную ступеньку и дыру в сиденье скамьи. Об этом парламентарий написал 26 мая, пообещав взять ситуацию под личный контроль. Спустя два дня он отчитался о проделанной работе.

Судя по фотографиям, с депутатской поддержкой действительно удалось заменить ступеньку в игровом комплексе. Особенно заметны результаты ремонта скамьи, где новая доска заметно отличается от соседних.

В дальнейшем единоросс планирует выпустить новые посты на тему реализации "народной программы".

