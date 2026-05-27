Беглов и Бельский заложили капсулу времени в Мариинском дворце

В 323-ю годовщину основания Петербурга, 27 мая, в Мариинском дворце состоялась церемония закладки капсулы времени. На ней присутствовали губернатор Александр Беглов, спикер Заксобрания Александр Бельский, а хоким Ташкента Шавкат Умурзаков, депутаты и почетные граждане. Металлический цилиндр с письмом Беглова и Бельского поместили в нишу камина в фойе красного зала. Вскрыть капсулу собираются ровно через 100 лет, 27 мая 2126 года.

– Действительно, сегодня знаковое событие. Кроме того, что 323-я годовщина нашего великого, самого лучшего города на земле, Санкт-Петербурга, сегодня мы еще закладываем капсулу времени с символами этого времени, с пожеланиями этого времени, чтобы люди через 100 лет могли понять, чем жил город, – обратился к собравшимся Бельский.

Почему капсулу времени решили заложить именно в 2026 году, в пресс-службе Законодательного собрания не уточнили. По задумке, событие решили приобщить к окончанию реставрационных работ на парадной лестнице. Ее ремонтировали с июля 2025 года. Отметим, капсулу заложили не в самой лестнице, а в соседнем помещении.

На самой капсуле выгравировано "Капсула времени" заложена 27 мая 2026 года в день основания Санкт-Петербурга и в честь открытия парадной лестницы Мариинского дворца после реставрационных работ. Вскрыть капсулу через 100 лет". При этом в пресс-службе администрации города из фразы решили убрать упоминание лестницы.

Кроме письма Беглова и Бельского, в цилиндр из нержавеющей стали, по заявлениям пресс-службы ЗакСа, заложили юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", почетный знак "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", жетон метро и схему петербургского метрополитена, значок к 100-летию Зенита, модель подводной лодки проекта 677 типа "Лада", модель брига "Алые паруса", а также спецвыпуск газеты "Петербургский дневник".

Как рассказали в Заксобрании, содержимое капсулы "объединено тематическими смыслами, такими как: вера, духовность, преемственность поколений, единство наций, патриотизм, память о Великой Отечественной войне". Сам Бельский в соцсетях напомнил, что говорил о планах встроить капсулу времени еще в сентябре 2025 года. Тогда он предложил подписчикам оставить свои предложения в комментариях.

Во время церемонии в присутствии гостей в цилиндр поместили только три вещи: обращение губернатора и председателя парламента, знак "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" и медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Остальные предметы, в частности, модели брига и подлодки, публике не показали.

Традиционно в годовщину основания города в Законодательном собрании, кроме официальных мероприятий, организовали неформальный прием в саду Мариинского дворца. Попасть на него может ограниченный круг лиц по именным пригласительным.

