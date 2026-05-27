ЗакС Ленобласти утвердил обращение к Бельскому о льготах на электроснабжение

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 27 мая приняли обращение к председателю парламента Петербурга Александру Бельскому с просьбой предусмотреть дополнительные меры социальной поддержки для собственников жилых или садовых домов, расположенных в негазифицированных населенных пунктах Ленинградской области. Инициаторами обращения выступили депутаты Михаил Коломыцев, Андрей Гардашников, Анна Хмелева и Александр Перминов.

Депутаты регионального парламента предлагают поддержать петербуржцев, владеющих домами в Ленобласти с электроотоплением. Зимой расходы на отопление таких домов растут, но владельцы не могут получить льготы по тарифам на электроэнергию — они положены только тем, кто живет в области не менее года. В обращении к Бельскому депутаты просят разработать меры, которые помогут снизить финансовую нагрузку на этих граждан.

Во время обсуждения глава фракции КПРФ в ЗакСе Ленобласти Иван Апостолевский предложил депутатам "лично пообщаться" с правительством Петербурга по этому вопросу и пообещал поддержку от фракции коммунистов. Спикер регионального парламента Сергей Бебенин с сомнением отнесся к инициативе Апостолевского, напомнив ему, что депутаты планировали обсудить данную проблему с городским парламентом. Судя по видеотрансляции заседания ЗакСа Ленобласти, "за" принятия обращения проголосовали все 46 присутствовавших депутатов.

В феврале 2026 года ЗакС Ленобласти принял закон о пониженных тарифах в сфере электроснабжения. Льготы распространяются исключительно на граждан, постоянно проживающих на территории региона не менее одного года. Также с 24 мая в регионе действуют новые правила предоставления льготных тарифов на электроэнергию: задолженность за период с 1 января по 1 июня 2026 года не препятствует получению льготы, однако наличие долгов за 2025 год и более ранние периоды исключает право жителей на получение дополнительной социальной поддержки.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру