В ЗакС поступил закон об отмене транспортного налога на электроавтомобили

На рассмотрение Законодательного собрания Петербурга поступил законопроект об освобождении владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога до конца 2030 года, сообщил депутат Денис Четырбок 26 мая. Льготу собираются распространить на все автомобили с электродвигателем вне зависимости от страны сборки и мощности двигателя. Аналогичные меры собираются распространить и на транспортные средства, использующие природный газ. Мера поддержки затронет правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

"Важно, что теперь снимаются ограничения по месту производства, мощности двигателя и дате регистрации транспортного средства, что потенциально повысит интерес петербуржцев к экологичному транспорту и позволит улучшить состояние окружающей среды в городе", – написал Четырбок в соцсетях.

Инициативу внес губернатор Александр Беглов. Проект закона об отмене налога на электрокары публиковали еще в конце марта на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы. Документ собираются предварительно рассмотреть на заседании бюджетно-финансового комитета 8 июня.

Ранее в Петербурге уже освобождали водителей электромобилей от транспортного налога. Льгота действовала с 2017 по январь 2026 года. Тогда мера поддержки распространялась на автомобили с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил.

По итогам 2025 года, в Петербурге насчитывалось свыше 16,6 тысячи электромобилей. Сейчас владельцы электродвигателей в городе могут бесплатно парковаться в зоне платной парковки.

Еще законопроектом предлагается поднять ставки транспортного налога для некоторых видов автомобилей. Для грузовых автомобилей с двигателем мощностью более 200 лошадиных сил – 65 рублей (сейчас 55 рублей). Более 250 лошадиных сил – 85 рублей (сейчас, в зависимости от года выпуска, от 45 рублей), а для автобусов с мощностью двигателя более 200 лошадиных сил – 100 рублей (сейчас 65 рублей).

