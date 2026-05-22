Депутат Павлов предложил наделить многодетных дополнительным голосом на выборах

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Дмитрий Павлов предложил наделить многодетных родителей дополнительным избирательным голосом на выборах. Посвященный этому пост вышел в социальных сетях парламентария 22 мая. Реализация идеи позволила бы усилить вклад многодетных в будущее страны и продемонстрировать важность вопросов демографии для общества, считает политик.

Павлов сообщил, что к нему как к депутату нередко обращаются многодетные родители с рассказом об имеющихся проблемах. Такие люди, по его мнению, несут на себе значительную нагрузку, в том числе "экономическую, моральную и цивилизационную". В частности, они задумываются о будущем страны, в которой будут жить их дети, на десятилетия вперед, уверен он. В то же время их голос на выборах равнозначен голосу людей, которые не стали брать на себя подобную ответственность.

"Конечно, у этой идеи будут критики. Нам скажут: "Один человек — один голос". Но выборы должны быть не механической арифметикой, а в первую очередь справедливым представительством интересов общества и будущих поколений", — объяснил свою позицию депутат.

Сам Павлов, к слову, тоже является многодетным отцом. У него четверо детей, из которых двое — несовершеннолетние.

Инициативы о поддержке многодетных возникают и принимаются в Петербурге с заметной периодичностью. В основном это предложения по мерам социальной поддержки таких семей. Так, на этой неделе Заксобрание приняло закон о праве многодетных на получение ежемесячного пособия в размере половины от регионального прожиточного минимума, если среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум не более чем на 10%.

