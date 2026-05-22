Петербургское "Яблоко" предложило наказывать за нежелание содержать супругов

Депутатам Законодательного собрания предложили рассмотреть две федеральные инициативы о наказании за неуплату средств на содержание супругов, включая бывших, обратил внимание ЗАКС.Ру. Соответствующие законопроекты внесла на рассмотрение городского парламента фракция "Яблоко" 20 мая. В случае поддержки парламентариями документы направят в Государственную думу.

Авторы предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс статьями под названием "Неуплата средств на содержание супруга или бывшего супруга". Отметим, что Семейный кодекс обязывает супругов материально поддерживать друг друга и содержит списки тех, кто имеет право добиваться алиментов от второй половины при отсутствии подобной помощи. Эти перечни петербургские "яблочники" использовали при подготовке внесенных законопроектов.

Так, партийцы подготовили поправки об административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание нетрудоспособного супруга, беременной жены или супруга, воспитывающего общего ребенка в первые три года его жизни, а также ребенка-инвалида до достижения 18 лет или ребенка-инвалида I группы.

Наказание будет ждать и тех, кто откажется содержать экс-супругов — бывшую жену, забеременевшую до развода, бывшего супруга, ухаживающего за общим ребенком или ставшего нетрудоспособным в браке или в течение года после его расторжения, а также бывшего супруга, достигшего пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента расторжения длительного брака.

В качестве меры административного наказания предполагаются обязательные работы сроком до 150 часов, административный арест на 10-15 суток или же штраф в размере 20 тысяч рублей. В случае неоднократных отказов платить нарушителю будет грозить уже уголовная ответственность. Тогда ему смогут назначить до года исправительных или принудительных работ, арест сроком до трех месяцев или же лишение свободы на срок до года. При полном погашении задолженности лицо будет освобождаться от уголовной ответственности.

Оба законопроекта направлены "на совершенствование системы гарантий исполнения алиментных обязательств и повышение уровня правовой защищенности граждан, имеющих право на получение алиментов", говорится в пояснительных записках к ним.

Сейчас в российском законодательстве закреплено административное или уголовное наказание за отказ платить средства на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Действующие санкции, прописанные в КоАП и УК, аналогичны тем, которые предлагают "яблочники" в своих проектах.

