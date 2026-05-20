ЗакС за четыре месяца до выборов

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

До выборов депутатов Заксобрания остается ровно четыре месяца. Тема предстоящего голосования начала все чаще звучать в стенах парламента. На заседании 20 мая в ЗакСе обсуждали корректировку электоральных законов и интересовались вопросами наблюдения в дни голосования.

На заседании 20 мая рассмотрели законопроект о корректировке городских норм о выборах депутатов муниципальных советов, парламента и губернатора. Изначально изменения были связаны с корректировкой федерального законодательства, но, между делом, законотворцы решили подстроить некоторые положения закона в интересах будущих кандидатов.

Так, по предложению Марины Шишкиной, группа депутатов подготовила поправку об освобождении кандидатов-самовыдвиженцев и представителей непарламентских партий от обязанности заверять у нотариуса данные сборщиков подписей в поддержку выдвижения. Такую опцию предусматривает федеральный закон, однако применять ли ее — решает каждый регион в отдельности. На практике кандидатам приходилось отдельно тратить деньги и время на услуги нотариуса и сопровождение сборщиков. Поправку одобрили.

Не нашла поддержки поправка Михаила Амосова, который предложил изменить порядок составления головной части общегородского списка кандидатов от партии. В нем обычно идут фронтмены объединений, и у них намного больше шансов пройти в парламент. По закону, по списку идут от трех до пяти кандидатов. Амосов предложил позволить партиям выдвигать таким образом от одного до пяти человек. Такая схема действовала до 2021 года.

– Насколько я помню дебаты 2021 года, иметь пять человек в основной головной части списка хотели наши коллеги из "Единой России". Понятно, партия большая — хочется составить большую головную часть списка. Была такая идея. Этому моя поправка в моей редакции не мешает. Но для партий не столь крупных, наверное, более рационально иметь одного-двух человек в этой части списка, чтобы люди, которые распределены по каким-то территориям [территориальным группам кандидатов], получили шанс. Это более правильно с точки зрения избирателей, – сказал Амосов.

Парламентарий считает, что нынешний принцип выдвижения кандидатов по общим региональным спискам ведет к "деформации партийной жизни".

– Вот забрался человек во главе какой-то партии и давай всех разгонять, чтобы никто близко не подошел и его оттуда не снял. Мы видим, на федеральном уровне люди руководят партиями много десятилетий. На мой взгляд, это не очень хорошо. Должна быть ротация, динамика, – добавил Амосов.

– У вас там в партии сидят по многу лет. А у нас, в "Единой России", ротация происходит, – вступился Бельский, возглавивший петербургское отделение партии в 2024 году.

– Я же не про вас, я про всех остальных. Это не для вас поправка. К вам вопросов нет, – ответил Амосов.

Парировать инициативу Амосова вызвался единоросс Денис Четырбок. Он заявил, что в 2021 году такую норму ввели после обращений избирателей. Те якобы жаловались на недостаточную информированность о кандидатах, которые возглавляют верхние части списка партии.

– Мне кажется, мы должны законы принимать не для удобства партий, которые внутри себя не могут разобраться со своей ротацией, а все-таки для удобства наших избирателей. В 2021 году избиратели обратили внимание, что они хотят знать о лидерах партии, которые ведут списки на выборах. Мы такую гарантию предоставили. Минимум три человека должны быть в этих списках, чтобы избиратели понимали, кто руководители этих списков, кто их возглавляет, и за кого они голосуют, – заявил Четырбок.

Отметим, в 2021 году "лидерами" в списке кандидатов от "Единой России" оказались глава ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин, депутат Анастасия Мельникова, будущий спикер Заксобрания Александр Бельский, который тогда занимал пост вице-губернатора, а также сенатор Андрей Кутепов и член президиума реготделения партии Павел Крупник. Возглавивший список Аникин в тот раз отказался от мандата сразу после подведения итогов голосования. Теперь он участвует в праймериз.

К теме выборов вернулись во время ежегодного доклада председателя Общественной палаты Петербурга. Главе объединения Ирине Соколовой пришлось отвечать на вопросы об организации наблюдения во время выборов. Руководитель фракции КПРФ Ирина Иванова поинтересовалась, как палата будет проводить наблюдение в 2026 году. Соколова кратко пояснила, что в прошлый раз ОП направила более двух тысяч наблюдателей, при этом на каждом участке допускается не более одного представителя от объединения. Готовиться к сентябрьским выборам собираются сразу после публикации решения о назначении выборов.

Более предметный вопрос о наблюдении на выборах задала руководитель фракции "Яблоко" Ольга Штанникова. В частности, ее интересовала работа центра видеонаблюдения. Последние годы в "Невской ратуше" организуют пространство с мониторами, на которых транслируется происходящее на избирательных участках. Непосредственно в дни выборов найти свободное место там практически невозможно. Штанникова заявила, что публичных анонсов о записи в центр наблюдения палата не размещала, но места все равно были заняты. "Яблочница" спросила, организуют ли дополнительные места для политических объединений. Соколова заявила, что порядок работы центра будут обсуждать после назначения выборов, а инструкцию по оформлению заявки опубликуют на сайте палаты в разделе "Деятельность".

– Порядок работы центра общественного наблюдения перед каждыми выборами уточняется. На основании полученного опыта вносятся изменения и дополнения. В этом году это будет делать новый состав Общественной палаты Санкт-Петербурга после официального объявления о назначении выборов. Хочу также отметить, что центр общественного наблюдения — это дополнительная возможность следить за ходом голосования, а основная — это ваши наблюдатели на избирательных участках, которые могут находиться на избирательных участках с начала их работы и до окончания подсчета голосов, – ответила Соколова.

Журналисты неоднократно рассказывали о невозможности воспользоваться центром наблюдения во время голосования. Так, "Ротонда" в 2024 году писала, что подавляющее большинство посетителей представляли работники бюджетных учреждений, и найти свободное место в зале оказалось затруднительно даже ночью. Кроме того, снимать экраны на смартфоны запрещалось. Как позже объясняли в ОП, такая мера должна была помешать распространению фейков.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру