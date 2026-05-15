Омельницкий решил стать депутатом от "родного" района

Действующий вице-губернатор Петербурга Владимир Омельницкий захотел сменить род деятельности и заявился на праймериз единороссов. Он намерен баллотироваться в депутаты Законодательного собрания по региональной группе от "родного" Петроградского района. Подробнее о предвыборных маневрах члена правительства — в материале ЗАКС.Ру.

Вице-губернатор Петербурга Владимир Омельницкий подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России", сообщили в пресс-службе регионального отделения партии 14 мая, в последний день приема заявок. Пока он самый высокопоставленный чиновник Смольного, заявивший о намерениях сменить место работы и попробовать свои силы на сентябрьских выборах.

– Сегодня у меня знаменательная дата. Я подал документы для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по региональной группе № 3. Для меня Петроградский район — родной район. Я проработал там вместе с моими коллегами около трех лет. И сегодня, находясь в должности вице-губернатора, я, учитывая тот опыт, который приобрёл при руководстве районом и уже работая в правительстве Санкт-Петербурга, с уверенностью смотрю на перспективные предложения "Единой России", которые нацелены на улучшение жизни граждан, – рассказал Омельницкий в видеоролике, опубликованном пресс-службой партии.

Чиновник возглавлял районную администрацию с ноября 2021 года по январь 2025 года. Конкуренцию на праймериз ему составит депутат ЗакСа Марина Макарова, которая, как и ее отец, бывший спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, избиралась от Петроградского района. Она тоже заявилась на праймериз по региональной группе. Вместе с ней свои силы на предварительном голосовании попробуют научный руководитель РАНХиГС Владимир Шамахов и муниципальный депутат Валерия Лошак. Всего по региональной группе заявились восемь человек. По одномандатному округу здесь же баллотируется депутат Юрий Гладунов, который в прошлом руководил районной администрацией.

Рассказывая о приоритетных для себя направлениях, вице-губернатор выделил здравоохранение, искусственный интеллект и сохранение объектов культурного наследия. Своей основной задачей он назвал внесение поправок в федеральное законодательство в сфере охраны ОКН. Этими вопросами Омельницкий сейчас занимается в Смольном, курируя работу комитета по охране памятников. Также в его зоне ответственности находятся комитет имущественных отношений, комитет по информатизации и связи и комитет по здравоохранению, а вместе с ними управление по развитию садоводства и огородничества и управление по ветеринарии.

Омельницкий родился в Челябинской области в 1960 году. В Петербурге он окончил Высшую школу МВД и Санкт-Петербургский государственный университет. Работал на Невском заводе, а позже связал жизнь с правоохранительными органами. Является подполковником милиции в отставке. Карьерный путь на госслужбе начал в 2002 году в администрации Приморского района, где продвинулся до должности первого заместителя главы. В разные годы возглавлял Василеостровский, Фрунзенский и Пушкинский районы, а всего работал на руководящих постах в районных администрациях более двух десятилетий. Столько же он является членом "Единой России". Членом правительства Петербурга Омельницкий стал в январе 2025 года.

Несмотря на обширный список доверенных ведомств, Омельницкого едва ли можно назвать медийным вице-губернатором. По результатам совместного исследования аналитической системы "Медиалогия" и издания "Петербургский дневник", в 2025 году самый популярный в СМИ член правительства (кроме губернатора Александра Беглова), "транспортный" вице-губернатор Кирилл Поляков упоминался более 16 тысяч раз. Замыкал десятку глава администрации губернатора с 2,7 тысячи упоминаний в средствах массовой информации. Результат Омельницкого оказался еще скромнее.

Участие вице-губернаторов в выборах депутатов Законодательного собрания — не новое явление. Например, по итогам выборов в 2021 году депутатами городского парламента стали сразу двое членов правительства: Александр Бельский, занявший место спикера, и Николай Бондаренко, ставший его заместителем.

В беседе с ЗАКС.Ру политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников назвал решение вице-губернатора "понятным".

— Выдвижение вполне нормальное, спокойное и логичное. У нас вице-губернаторы и председатели комитетов в выборах участвовали и, видимо, будут участвовать дальше. Поэтому ничего сверхъестественного. То, что Омельницкий идет по округу, куда входит Петроградский район, которым он раньше командовал — тоже логично. Это говорит о мобилизационном ресурсе, который у него есть. Опять же, кроме него идет представитель РАНХиГС Шамахов Владимир Александрович, который тоже имеет свой мобилизационный ресурс, нынешний депутат ЗакСа, тоже явно с мобилизационным ресурсом. Победа не предопределена. Пожелаем удачи каждому. Если все произойдет, то у Омельницкого есть шансы и дальше позитивно выступить, и других кандидатов от других партий в этом округе победить. Здесь [в Петроградском районе] традиционно представительство "Единой России", шансы других партий, наверное, меньше, — считает Солонников.

Голосование в рамках праймериз пройдет с 25 по 31 мая. Предполагается, что кандидаты, получившие наибольшее число голосов, станут кандидатами от партии на сентябрьских выборах. По состоянию на 15 мая, судя по сайту праймериз, побороться за право выдвижения в Петербурге решились почти 500 человек.

