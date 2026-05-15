Ведомости: ЕР попросили искусственно не завышать итоги выборов в Госдуму

Региональным отделениям "Единой России" поручили искусственно не завышать результаты выборов в Государственную думу, сообщили 15 мая "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента. По данным издания, просьбу объяснили желанием снизить уровень тревоги в обществе и создать уверенность в легитимности электоральной кампании.

Задачу партии озвучил первый замруководителя АП Сергей Кириенко на совещании с участием глав управлений внутриполитического блока Кремля и представителей ЕР. В качестве ориентира для партийцев якобы привели итоги выборов 2021 года: явка составила 51,72%, а доля голосов по спискам — 49,8%. Ранее ЕР нацелилась набрать 55% голосов при 55%-й явке на сентябрьских выборах.

По словам собеседников издания, процедура выборов должна носить "терапевтический характер", соответствовать текущей обстановке в России и не оставлять сомнений в результатах избирательной кампании. В частности, на совещании с "Единой России" обсудили возможные "провокации Киева" и необходимость реготделениям партии обеспечить безопасность во время выборов. Кириенко обратил внимание партийцев на число ветеранов специальной военной операции, участвующих в предварительном голосовании ЕР. Источники издания сообщают, что он призвал "не забывать" о них даже в случае непрохождения праймериз. По данным партии, в предварительном голосовании на выборах в Госдуму участвует 4,4 тысячи человек, из них 535 являются ветеранами СВО.

Изначально ЕР ставила задачу набрать 55% голосов по партийным спискам и победить в 195 из 225 одномандатных округах на выборах в Госдуму. Тогда секретарь генерального совета "Единой России" Владимир Якушев заявил, что цифры "серьезные" и являются главным показателем выполнения задачи партийного штаба.

Срок подачи заявок на праймериз "Единой России" завершился накануне, 14 мая. Само предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая.

