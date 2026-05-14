Более 80 муниципальных депутатов Петербурга подались на праймериз ЕР

В общей сложности 87 муниципальных депутатов Петербурга заявились на предварительные выборы "Единой России", подсчитал ЗАКС.Ру. В основном претенденты метят в Законодательное собрание, но некоторые нацелились и в Государственную думу. Процедура подачи документов на праймериз завершилась 14 мая. Всего на праймериз пошли депутаты из 57 местных советов.

Выйти на общероссийский уровень хотят депутат МО "Дворцовый округ" Георгий Побочий и его коллега из МО "Смольнинское" Андрей Романов. Первый идет по 216-му избирательному округу, второй — по списку. Еще трое подали документы и в федеральный, и в региональный парламенты. Это Алексей Ершов из МО "Александровский", Георгий Журавлев из МО "Морские ворота" и Кристина Степанова из МО "Оккервиль". Ершов идет по 217-му округу, Журавлев и Степанова соперничают в 211-м.

В новом созыве ЗакСа видят себя главы семи из 111 муниципалитетов города. Это Александр Белов (МО № 65), Ольга Бубнова (МО "Измайловское"), Александр Каптурович (МО "Нарвский округ"), Сергей Кочанжи (МО "Невский округ"), а вместе с ними Лилия Судьина из МО "Николаевский", Денис Тихоненко из МО "Владимирский округ" и Екатерина Широкова из МО "Аптекарский остров".

Кроме глав муниципалитетов на праймериз подались и некоторые заместители. В списке участников можно увидеть Михаила Величко из МО "Сергиевское", Михаила Евдокимова из МО № 7, Алексея Николаева из МО "Ульянка" и Вадима Синильникова из МО "Обуховский".

Наибольшей охотой к перемене мест отметились депутаты МО "Оккервиль", где на праймериз пошли сразу четверо. По три претендента заседают в МО № 7, МО "Владимирский округ", МО "Город Кронштадт" и МО "Полюстрово".

Подача документов на праймериз стартовала в марте и первоначально должна была завершиться 30 апреля, однако процедуру продлили еще на две недели. Сейчас на сайте партийного голосования имеется информация о 489 участниках, выдвинувшихся на выборы различных уровней, от муниципального до федерального. Одним из последних подал документы вице-губернатор Владимир Омельницкий. Само голосование продлится в течение недели с 25 по 31 мая.

