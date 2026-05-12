РБК: Депутат Буцкая не будет баллотироваться в Госдуму на новый срок

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая не станет бороться за переизбрание в следующий созыв нижней палаты парламента, сообщил 12 мая РБК со ссылкой на собственные источники. Еще до избрания в парламент, в 2020 году, политик выступала за введение налога на бездетность, позже выступала за введение федерального запрета на склонение к аборту и говорила о необходимости "вывести" прерывание беременности из деятельности коммерческих клиник.

Буцкая не подала документы на праймериз "Единой России", от которой была избрана в 2021 году. Как отметил источник РБК в администрации президента, депутат едва ли может рассчитывать на переизбрание от ЕР из-за того, что якобы оказалась "достаточно непредсказуемой". Другой собеседник издания заявил, что Буцкая в выборах участвовать не будет.

Сама депутат на вопрос РБК не ответила, уточнили в издании.

Подача заявок на праймериз ЕР завершится на этой неделе, 14 мая. Первоначально предполагалось, что она закончится 30 апреля, однако позже процедуру продлили. Непосредственно голосование на предварительных выборах пройдет с 25 по 31 мая.

Андрей Казарлыга / Фото: Государственная дума