Марченко попросил Гуцана проверить выборы губернатора Петербурга на нарушения

Депутат Государственной думы Евгений Марченко обратился к генеральному прокурору Александру Гуцану с просьбой проверить на возможные нарушения выборы губернатора Петербурга, состоявшиеся в 2024 году. Копию документа парламентарий опубликовал 30 апреля в социальных сетях.

В своем обращении Марченко сообщил, что к нему до сих пор поступают жалобы петербуржцев на возможные нарушения при проведении выборов главы города. По его словам, эта тема якобы по-прежнему остается "животрепещущей и очень чувствительной" для избирателей. Он напомнил, что часть кандидатов на губернаторский пост не смогла преодолеть муниципальный фильтр. Для выдвижения в Петербурге претендент должен заручиться поддержкой 10% муниципальных депутатов. По версии Марченко, это может свидетельствовать как о наличии препятствий для некоторых кандидатов, так и о возможном влиянии на процесс их допуска к выборам.

Так, из-за сложностей с прохождением муниципального фильтра от участия в выборах отказались "Новые люди" и "Справедливая Россия — За правду". Кроме того, из числа парламентских партий не участвовали в гонке представители КПРФ и "Яблока".

Марченко заявил, что в 2024 году конкуренцию губернатору Александру Беглову составили "по сути, технические кандидаты", в то время как реальных оппонентов до выборов "не допустили".

"Прошу вас провести проверку указанных обстоятельств и установить лиц, аффилированных с органами государственной власти Санкт-Петербурга и действующих в интересах губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д, которые, возможно, осуществляли подбор лиц для участия в выборах в качестве технических кандидатов, вели с ними переговоры, предлагали условия участия в избирательной кампании, а также могли заранее координировать их действия", — обратился Марченко к Гуцану.

Также он попросил проверить, помогали ли эти неизвестные лица проходить муниципальный фильтр кандидатам в губернаторы и дать оценку таким действиям.

Голосование на выборах губернатора Петербурга длилось с 6 по 8 сентября 2024 года. По его итогам Беглов набрал 59,8% голосов. Кандидат от ЛДПР Максим Яковлев получил 18,3%, представитель "Зеленых" Павел Брагин — 11,8%, а еще 8,1% достались лидеру "Коммунистов России" Сергею Малинковичу. Нарушений в ходе выборов Горизбирком не выявил.

Это не первое заявление Марченко с критикой выборов в Петербурге. В середине апреля он объявил, что сомневается в легитимности предстоящих выборов в Госдуму, поскольку власти города будто бы препятствуют его переговорам с политическими партиями о выдвижении в федеральный парламент. Сам он ранее состоял в "Единой России", но был исключен из партии в конце 2021 года за нарушение партийной дисциплины.

Андрей Казарлыга / Фото: Государственная дума