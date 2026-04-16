Беспартийный Марченко сомневается в легитимности предстоящих выборов в Госдуму

Депутат Государственной думы Евгений Марченко заявил, что "городские власти" оказывают давление на партии, с которыми он ведет переговоры о возможном выдвижении. Своими мыслями он поделился с подписчиками в социальных сетях 16 апреля. По словам парламентария, у него были достигнуты определенные договоренностями с двумя объединениями. Какими именно, он не уточнил.

– Есть серьезные препятствия в моем выдвижении от политических партий. Я вел переговоры с оппозиционными политическими партиями, даже были достигнуты определенные договоренности о моем выдвижении. Две партии хотели меня выдвинуть, но потом на них было оказано беспрецедентное давление со стороны городской власти, и, соответственно, сейчас вся эта ситуация на паузе. Как она разложится, я, честно говоря, не знаю, – сказал Марченко.

Парламентарий не уверен в целесообразности попытки пойти на выборы в качестве самовыдвиженца. Регистрацию по подписям он называет "фантастикой". Он уверен, что пройти прописанную в законе процедуру будет затруднительно.

Также Марченко прокомментировал известия о выдвижении по его 213-му округу представителя КПРФ Ирины Ивановой. Сейчас она возглавляет одноименную фракцию в Заксобрании. Накануне стало известно, что она участвует в коммунистическом предварительном голосовании. Персона Ивановой у Марченко не вызывает "особой обеспокоенности и тревоги".

Отсутствие перспектив с выдвижением Марченко сравнил с прошедшими в 2024 году выборами губернатора Петербурга, когда две парламентские партии не смогли выдвинуть своих представителей. Тогда, напомним, статус зарегистрированных кандидатов не получили глава горкома Роман Кононенко и лидер петербургской "Справедливой России" Надежда Тихонова. Кононенко выбыл из выборной гонки из-за нехватки подписей мундепов за свое выдвижение, а Тихонова вовсе не стала предпринимать попытку избраться из-за сложностей с прохождением муниципального фильтра.

– У нас такого никогда не было, чтобы не давали участвовать в выборах. Получается, на губернаторских выборах две парламентские партии не смогли выдвинуть своих людей. Сейчас такая же ситуация складывается и на госдумовской кампании. В данной ситуации и имею в виду себя, конечно, что мне не дадут зарегистрироваться в качестве кандидата по 213-му округу. Я считаю, что такие выборы нелегитимные. Нельзя считать человека депутатом Государственной думы, если его конкурентов, оппонентов не допускали, – добавил Марченко.

В нынешний созыв Госдумы Марченко избирался от "Единой России", однако уже в конце 2021 года его исключили из партии за нарушение партийной дисциплины. Его соратникам не понравилось, что он проголосовал против проекта бюджета на 2022 год. Отметим, Марченко одним из первых в городе заявил о намерении переизбраться на новый срок. С соответствующим заявлением он выступил еще летом 2025 года.

