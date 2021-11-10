"Единая Россия" исключила Марченко из фракции в Госдуме

Фракция "Единая Россия" в Государственной думе проголосовала за исключение депутата Евгения Марченко из своего состава, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники. Информацию ЗАКС.Ру подтвердил депутат-единоросс Виталий Милонов. По его словам, фракция поддержала рекомендацию президиума генсовета "Единой России".

Голосование проходило с помощью бюллетеней, уточнил Милонов. Он добавил, что к нему прилагалась сопроводительная бумага с указанием на пункты устава партии и нормы регламента.

"Коммерсант" со ссылкой на закон напомнил, что депутат может выйти из фракции только по личному заявлению. Источник издания пояснил, что Марченко де-юре будет числиться во фракции, но не будет от нее выступать и участвовать в ее заседаниях.

Милонов в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что политическая партия обладает суверенным правом принимать решения. В уставе "Единой России" сказано, что ее член обязан выполнять решения партии, добавил депутат. По его мнению, Марченко мог попытаться задать интересующий его вопрос другим путем.

- Я отношусь к этой ситуации всегда с сожалением. Я искренне считаю, что, наверно, есть некое разочарование Евгения Евгеньевича в том, что он не смог лично во время совещания задать вопрос по интересующему вопросу. Он не подумал, что этот вопрос можно было бы задать другим путем. <...> Никогда не радуешься таким вещам. Но есть партийная дисциплина, и эту дисциплину все обязаны выполнять, - считает Милонов.

Напомним, Марченко на заседании Госдумы проголосовал против принятия бюджета России на 2022 год. Он заявил, что решил голосовать против, так как ему не дали задать вопрос министру финансов Антону Силуанову. Марченко хотел спросить его о выделении бюджетных средств на строительство центра высокотехнологической педиатрии на базе Педиатрического университета в Петербурге.

Комиссия по этике "Единой России" решила, что это нарушение устава партии. Депутата ислючили из состава единороссов и рекомендовали исключить из фракции. Сам Марченко в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что считает такие меры "несоразмерным наказанием".

София Саттарова