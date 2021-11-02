Евгений Марченко: К моему исключению приложил руку Макаров

фото: duma.gov.ru

Генсовет "Единой России" 2 ноября изгнал из рядов партии петербургского депутата Госдумы Евгения Марченко. Его также рекомендовали исключить из думской фракции. Поводом стал голос парламентария против проекта бюджета на 2022 год. Марченко в беседе с ЗАКС.Ру предположил, что не обошлось без участия его коллеги Вячеслава Макарова, с которым ранее он находился в непростых отношениях.

Евгений Марченко был единственным единороссом, проголосовавшим "против" проекта бюджета на 2022 год в первом чтении. Комиссия по этике "Единой России" сочла, что таким образом он нарушил устав партии, в котором говорится, что депутат должен действовать в соответствии с решением центрального органа. Если фракция решила голосовать "за" - значит все ее члены должны сделать это.

Депутат объяснял "Коммерсанту", что пошел на такой шаг после того, как ему не дали задать вопрос министру финансов Антону Силуанову. Марченко хотел спросить его о выделении бюджетных средств на строительство центра высокотехнологической педиатрии на базе Педиатрического университета в Петербурге. Он сообщил изданию, что за сутки предупредил однопартийцев о намерении голосовать "против" проекта бюджета, но с ним так никто не поговорил.

В "Единой России" позже высказались о слабости аргументации Марченко. Одним из спикеров стал другой петербургский депутат, бывший председатель городского парламента Вячеслав Макаров. Они вместе заседали в пятом созыве ЗакСа и, как говорят, отношения между депутатами были прохладными.

"Первый замруководителя фракции "Единой России" Вячеслав Макаров сообщил, что связался с ректором Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрием Ивановым и тот проинформировал, что не общался с Евгением Марченко по вопросу строительства педиатрического центра", - заявили в ЕР.

Марченко опроверг эти слова, выложив в Instagram скан переписки с Ивановым и его комментарии прессе. ЗАКС.Ру пообщался с опальным депутатом.

- Раньше в партии к вам были нарекания?

- Дисциплинарных не было.

- Вы согласны с тем, что нарушили устав?

- То, что я нарушил партийную дисциплину, конечно, да. Но [исключение из партии -] это, на мой взгляд, несоразмерное наказание.

- По-вашему, это реальная причина исключения или только повод?

- Я этого сам не знаю. Что там у кого в голове? Не могу сказать.

- Ко второму чтению бюджета вы будете вносить поправку о выделении средств центру высокотехнологической педиатрии?

- Думаю, что да. Но, знаете, я думаю, что после всей этой ситуации, прогремевшей на всю страну, этот вопрос решен будет. Даже без моей поправки. Все уже в курсе, включая Силуанова. Поэтому, думаю, центр у нас построен будет, благодаря этому скандалу.

- Каким вы видите свое будущее в Госдуме?

- Буду самостоятельным депутатом-одномандатником. Вне партии, вне фракции. У меня в "Единой России" осталось много друзей. Конечно, буду со всеми общаться. С другой стороны, буду выстраивать тактические союзы в интересах своего региона.

- В прошлом у вас были непростые отношения с Вячеславом Макаровым. Как вы считаете, это сказалось на его позиции по вашему вопросу и на позиции комиссии по этике в целом?

- Подыграл, конечно, он. Я думаю, что он эту ситуацию, скажем так, раздувал - это мое мнение. Лично по моему мнению, без его участия, без его руки не обошлось. Потому что я посмотрел: он начал ректору Иванову звонить и тот отказываться [от своих слов] стал. Я думаю, что это все присутствует с его стороны. Он к этой ситуации руку приложил.

- Почему он мог это сделать, по вашему мнению? Из-за старых обид?

- Наверное, да. Хотя мы вроде внешне замирились, но я думаю, что у него внутри все это тлеет. Он человек обидчивый и злопамятный, это нужно понимать.

Отметим, что Макаров ранее прокомментировал предстоящее исключение Марченко из партии. Он заявил, что партийная дисциплина должна быть "залогом прочности политической конструкции". "Фракия будет сильной и авторитетной, конструктивной и результативной, если будет неукоснительно соблюдаться устав партии и будут четко выполняться решения руководящих органов партии", - сказал Макаров.

Беседовал Сергей Еремеев