Песков призвал депутатов объяснить проект о штрафах за поиск в "запрещенки" в интернете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что депутаты Госдумы должны ответить на вопросы граждан о резонансных поправках о штрафах за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете, сообщает ТАСС 17 июля.

При этом представитель Кремля сообщил, что сам не знает деталей законопроекта и не может его прокомментировать.

"Тема это моментально стала весьма резонансной, - констатировал представитель Кремля. - По всей видимости, нужно просто объяснение этой инициативы. Более подробное объяснение, с тем чтобы ответить на вопросы людей", - сказал Песков.

Напомним, на рассмотрение Госдумы были внесены поправки в КоАП, подразумеващие в том числе введение штрафов за "поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним", а также за рекламу сервисов по обходу блокировок.

С критикой проекта выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, а также представители фракции "Новые люди" в Госдуме. Депутат нижней палаты парламента Сергей Боярский в свою очередь заявил, что добропорядочным пользователям не стоит опасаться штрафов, а за случайный просмотр "запрещенки" санкции следовать не должны. В повестке работы Госдумы на 17 июля значится рассмотрение этих поправок

фото с сайта Кремля