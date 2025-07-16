Мизулина заявила, что поправки о штрафах за поиск экстремистского контента затруднят ее работу

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила с критикой поправок о штрафах за умышленный поиск экстремистких материалов, внесенных недавно в Госдуму. По словам Мизулиной, после вступления этого проекта в силу ее организация не сможет выявлять в интернете опасный контент и передавать собранные данные в МВД.

"Это примерно 30% нашей деятельности. Мы действительно целенаправленно мониторим такой контент и передаем сведения в правоохранительные органы в рамках уставной деятельности", - написала 16 июля в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета.

Она также предположила, что и сотрудники МВД, которые по долгу службы должны заниматься мониторингом противоправного контекта в сети, могут попасть под действие предлагаемой статьи КоАП.

При этом Мизулина отметила, что если Лиге придется отказаться от части работы по выявлению запрещенных материалов, то организация просто сфокусируется на остальных своих задачах. "Только вот дело отнюдь не в нас. Новый закон многим россиянам может создать проблемы, которые они не ожидали. Я вижу риски", - написала она.

Напомним, 15 июля издание Forbes рассказало о внесенных на рассмотрение поправках в Кодекс об административных правонарушениях. В случае принятия этого проекта может появиться новая статья о наказании за "поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним", в том числе с использованием сервисов VPN. За умышленный поиск в интернете материалов, внесенных в список экстремистских материалов, гражданам будут грозить штрафы в размере от трех до пяти тысяч рублей.

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