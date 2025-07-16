Сенатор Шейкин: Штрафовать за передачу телефонов родственникам не будут

Пользователей не станут привлекать к административной ответственности за передачу SIM-карт близким родственникам, заявил в беседе с ТАСС сенатор Артем Шейкин. Его комментарий касался ранее внесенных поправок о введении штрафов за передачу телефонных номеров третьим лицам.

"Административная ответственность не наступит в случае безвозмездной и кратковременной передачи телефона или sim-карты для звонка другому человеку в личных целях, передачи номера близким родственникам", — цитирует информагентство слова сенатора.

По заявлению Шейкина, наказание последует только в случае сознательной передачи SIM-карты третьим лицам для совершения противоправных действий. Передача данных для входа в аккаунт лицам, которым человек доверяет, нарушением считаться не будет, заверил он.

Ранее издание Forbes рассказало о ряде поправок в Кодекс об административных правонарушений, внесенных на рассмотрение Государственной думы. Их авторами выступили ряд депутатов от "Единой России" и один от "Справедливой России — За правду". Среди прочего, парламентарии предложили штрафовать за незаконную передачу абонентских номеров третьим лицам, "если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния". В этом случае гражданам будет грозить взыскание в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Аналогичный штраф для физлиц предусмотрен поправками за передачу сведений для регистрации или входа в аккаунт в интернете. Индивидуальным предпринимателям за аналогичные действия будет грозить штраф в пределах 50-100 тысяч рублей, юридическим лицам — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Кроме того, в случае принятия поправок в КоАП может появиться новая статья о наказании за "поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним", в том числе с использованием сервисов VPN. За умышленный поиск в интернете материалов, внесенных в список экстремистских материалов, гражданам будут грозить штрафы в размере от трех до пяти тысяч рублей.

За распространение рекламы VPN гражданам будут грозить штрафы от 50 тысяч до 80 тысяч рублей, для должностных лиц "вилка" указана в пределах 80-150 тысяч рублей, а для юрлиц — от 200 тысяч до полумиллиона рублей. Отметим, что в беседе с ТАСС Шейкин заявил, что публичное обсуждение VPN в блогах, СМИ и соцсетях считаться рекламой не будет, поскольку "само по себе информирование не является рекламой".

Андрей Казарлыга, фото: council.gov.ru