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Новости 15 июля 2025, 19:03

Два озера в Петербурге признали пригодными к купанию

фото ЗакС политика Два озера в Петербурге признали пригодными к купанию

В Петербурге только два пляжа соответствуют гигиеническим нормам по качеству воды и подходят для купания, сообщили 15 июля в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по городу и Ленинградской области.

Пригодными для отдыха признали пляж на 1-м Суздальском (Верхнем) озере в Выборгском районе и на Безымянном озере в Красносельском районе. Остальные водоемы на 22 пляжах в черте Петербурга в надзорном ведомстве назвали не соответствующими гигиеническим нормам. 

В Ленобласти же для купания одобрили четыре пляжа. Три из них находятся в Приозерском районе и один в Тихвинском:

  • Озеро Мичуринское, пляж, п. Мичуринское;
  • Озеро Раздолинское, пляж, п. Сосново ;
  • Озеро Снетковское – с.п. Ларионовское; 
  • Озеро Царицыно, северная сторона, пляж, п. Царицыно Озеро.

Напомним, неделей ранее в Роспотребнадзоре не признали пригодным для купания ни один водоем в Петербурге. В Ленобласти 8 июля нормам соответствовали пять пляжей. В ГУ МЧС по Петербургу 15 июля призывали петербуржцев ответственно относиться к отдыху возле водоемов и соблюдать меры предосторожности. С начала лета в городе утонули, по данным ведомства, восемь человек. 

фото ЗАКС.Ру


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