Восемь человек утонули в Петербурге с начала лета

В петербургских водоемах с начала летнего сезона погибли восемь человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу 15 июля. Все случаи произошли в не оборудованных для купания местах.

Еще четверых человек, среди которых был ребенок, удалось спасти. В МЧС призывают петербуржцев соблюдать меры предосторожности и ответственно относиться к отдыху возле водоемов.

"Главная опасность – купание в непредназначенных для этого местах и нахождение на пляже в состоянии алкогольного опьянения. В зоне особого риска – дети, оставленные без присмотра взрослых", - рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Петербурга Виктор Колесов.

Напомним, по состоянию на 8 июля ни один пляж в Петербурге не был признан Роспотребнадзором пригодным для купания. В Ленобласти специалисты признали соответствующими гигиеническим нормативам пять пляжей.

фото ЗАКС.Ру