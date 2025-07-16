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Новости 16 июля 2025, 10:28

Бастрыкину доложат о повреждении дома из-за строительства моста через Неву

фото ЗакС политика Бастрыкину доложат о повреждении дома из-за строительства моста через Неву

В Петербурге Следственный комитет организовал процессуальную проверку по делу о халатности (ст. 293 УК РФ) в связи с информацией о повреждении жилого дома, расположенного поблизости от стройки Большого Смоленского моста через Неву, сообщили в ведомстве. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ее ходе.

"В СМИ сообщается, что ближайший к стройке Большого Смоленского моста жилой дом, не подлежащий расселению, покрывается трещинами как внутри, так  и снаружи", — говорится в сообщении Следкома.

О проблемах жильцов сталинского дома по проспекту Обуховской Обороны, 73, ранее писало издание "Фонтанка". В материале говорилось, что мониторинг состояния здания в связи со строительством моста не ведется. Капитальный ремонт здания запланирован на 2029-2031 годы. Сам дом сносу не подлежит, при этом два соседних здания будут демонтированы в связи с проводимыми работами.

Ранее фонд сохранения наследия "Голодай" обратился к губернатору Александру Беглову и к главе КГИОП Алексею Михайлову с просьбой содействовать в перемещении на новое место дореволюционного особняка на проспекте Обуховской Обороны, 68, которому грозит снос из-за строительства дороги. Чиновников попросили "запустить процедуру его переката с привлечением социально ответственных представителей бизнес-сообщества города".

Андрей Казарлыга, фото: Следственный комитет


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