Градозащитный фонд попросил Беглова помочь с перемещением старого особняка

Фонд сохранения наследия "Голодай" обратился к губернатору Александру Беглову и председателю КГИОП Алексею Михайлову с просьбой о содействии передвижению дореволюционного особняка на проспекте Обуховской Обороны, 68. Зданию угрожает демонтаж в связи с планами строительства дороги.

"Просим Вас со всей ответственностью перед лицом культурно-исторического наследия Санкт-Петербурга подойти к вопросу сохранения ценного исторического особняка на пр. Обуховской Обороны, 68, и запустить процедуру его переката с привлечением социально ответственных представителей бизнес-сообщества города", — говорится в тексте обращения, опубликованного в telegram-канале "SOS СПб СНОС".

В тексте отмечается, что до последнего времени здание имело статус исторического, что препятствовало его демонтажу. Однако же теперь здание лишено подобного звания. На прошлой неделе КГИОП подготовил проект распоряжения об отказе включить особняк в перечень выявленных объектов культурного наследия, документ опубликован на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы.

Альтернативой демонтажу градозащитники видят перекат здания на соседний участок, где оно бы не мешало прокладке дороги. В апреле с подобным предложением к Беглову обращался глава строительной компании "Союз" Заза Паксадзе. Предприниматель выражал готовность профинансировать перекат постройки в обмен на получение прав собственности на нее.

Отметим, что трехэтажный особняк располагается поблизости от других исторических построек, которым угрожает снос из-за строительства съезда с Большого Смоленского моста. В их числе находится и здание бывшей школы, в которой училась поэтесса Ольга Берггольц. К слову, одновременно с проектом распоряжения об отказе включить упомянутый особняк в список выявленных объектов на сайте Смольного появился аналогичный проект, касающийся здания школы.

Напомним, в начале 2024 года в Петербурге передвинули по рельсам корпус Императорского воспитательного дома на Черной речке. Это был первый такой пример в истории города. В будущем планируется перекатить на новое место пять зданий Фарфоровского поста ради строительства ВСМ между Москвой и Петербургом, о чем стало известно в минувшем апреле.

Андрей Казарлыга, фото: SOS СПб СНОС / Telegram