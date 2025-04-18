Пять зданий на Фарфоровском посту передвинут из-за ВСМ

Специалисты историко-культурной экспертизы одобрили перенос пяти исторических зданий в квартале Фарфоровский пост из-за строительства Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), обратила внимание "Фонтанка.ру" 18 апреля. Соответствующий акт был опубликован на сайте Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) 17 апреля.

Перенос затронет четыре дома до Фарфоровскому посту: № 40, № 44, № 48 и № 54, а также здание железнодорожной станции Фарфоровская. Согласно проекту ВСМ, эти объекты попадают в зону строительства шести главных железнодорожных путей магистрали. При этом работы не затронут дома № 46 и № 52.

Согласно экспертизе, здания № 40, № 44 и № 48 следует передвинуть на расстояние порядка 14 метров от железнодорожных путей, а здание станции – на 20 метров. При этом дом № 54 предлагается перенести почти на 13 метров от путей и на 20 метров к югу. По мнению экспертов, это позволит вывести объекты из зоны влияния строительства.

Перед началом переноса необходимо будет разработать соответствующую проектную документацию, отмечается в тексте документа. При этом сами мероприятия по перемещению зданий должны будут проводиться при обязательном оперативном мониторинге их состояния.

Отметим, что в марте 2023 года комплекс зданий Фарфоровского поста внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Статус памятников получили все постройки комплекса, кроме деревянного одноэтажного здания № 36, лит. А. Также в октябре 2024 года Фарфоровский пост был признан КГИОП достопримечательным местом. Статус достопримечательного места запрещает снос таких зданий, однако позволяет их передвигать.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) подготовило распоряжение, позволяющее изымать в Петербурге недвижимость для нужд ВСМ. В соответствии с документом под изъятие попадают 85 объектов, в том числе 56 квартир в шести домах на территории Фарфоровского поста.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал КГИОП