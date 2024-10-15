В Смольном подготовили документы для перемещения Фарфоровского поста

Комитет по охране памятников Петербурга подготовил распоряжение о включении Фарфоровского поста в список объектов культурного наследия в качестве достопримечательного места, об этом 15 октября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на документ.

Документ должен будет также утвердить границы и режимы использования железнодорожной станции "Фарфоровский пост". В границы памятника войдут несколько зданий, а также здание вокзала.

Совет по сохранению культурного наследия порекомендовал присвоить Фарфоровскому посту статус достопримечательного места. Такое решение было принято по итогам рассмотрения историко-культурных экспертиз. Таким образом здание можно будет просто перенести.

Фото: Telegram-канал КГИОП