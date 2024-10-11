Фарфоровскому посту присвоили статус достопримечательного места

Совет по сохранению культурного наследия Петербурга рекомендовал комитету по охране памятников присвоить комплексу зданий Фарфоровского поста статус достопримечательного места. Об этом 11 октября сообщил глава секции реконструкции и руководитель "НИиПИ Спецреставрация" Игорь Пасечник, на что обратила внимание "Фонтанка".

Этот статус позволит перенести здания для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Пасечник отметил, что решение было принято единогласно, с условием создания рабочей группы для проработки способов сохранения зданий, включая их перемещение.

Рассматривали две экспертизы: одна предлагала присвоить статус объекта культурного наследия (исключая снос и перемещение), другая — статус достопримечательного места (разрешая перемещение).

Фарфоровский пост — исторический квартал вдоль Московской железной дороги в Невском районе.

Напомним, что вчера, 10 октября, на открытом заседании Экспертного совета петербургские градозащитники высказались в поддержку признания комплекса памятником регионального значения.

фото из Telegram-канала КГИОП