Градозащитники обсудили статус Фарфоровского поста и мясокомбината "Самсон"

Петербургские градозащитники провели 10 октября открытое заседание Экспертного совета по сохранению Фарфоровского поста и мясокомбината "Самсон". Участники мероприятия высказались в поддержку признания обоих комплексов памятниками регионального значения.

Встреча состоялась в преддверии заседания Совета по сохранению культурного наследия при губернаторе Петербурга, касающегося возможности включения ансамблей в реестр памятников в качестве достопримечательных мест. Подобный статус предусматривает менее жесткие условия к содержанию объектов, чем статус объекта культурного наследия регионального значения. Сейчас и Фарфоровский пост, и "Самсон" числятся выявленными объектами культурного наследия, то есть обладают промежуточным статусом по сравнению с утвержденными региональными ОКН.

Участниками мероприятия стали историк Даниил Коцюбинский, искусствовед Владислав Дегтярев, научный сотрудник Эрмитажа Василий Успенский, член общества "Старый Петербург" Людмила Семыкина, а также градозащитники Артем Борисенко и Олег Мухин.

— Сегодня хотим обсудить два вопроса. Это сохранение Фарфоровского поста, по которому есть две экспертизы на включение в реестр объектов культурного наследия в качестве регионального памятника или в качестве достопримечательного места. И почти что аналогичная ситуация по Ленинградскому мясокомбинату имени С. М. Кирова, он же "Самсон", по которому ранее были экспертизы на включение в качестве регионального памятника, а сейчас существует концепция его включения не как регионального памятника, а как достопримечательного места, — объявил в начале заседания Мухин и передал слово для доклада Борисенко.

Градозащитник представил историческую справку и отдельно заострил внимание на том факте, что сейчас комплекс мясокомбината поделен между двумя собственниками. Говоря о ценности комплекса, выступающий отметил, что тот является "одним из наиболее важных произведений" советского архитектора Ноя Троцкого, и многие архитектурные и художественные решения, использованные при строительстве, имеют "огромную ценность для последующих поколений". В минувшем мае была опубликована концепция приспособления большей части комплекса под современное использование, предполагающая открытие в исторических постройках культурного центра и средней школы. Борисенко предположил, что в нынешних условиях, с учетом состояния зданий, "собственнику совершенно невыгодно потратить средства на то, чтобы научно обоснованно зарегистрировать всё, пытаясь сохранить аутентичные материалы, конструкции и то, что еще осталось". В результате сохранившиеся объекты могут подвергнуться перестройке, полагает он.

В случае наделения мясокомбината статусом достопримечательного места застройщик получит возможность "радикально изменять" облик здания, в том числе переделывать пропорции оконных проемов и расстекловку. В то же время общий объем комплекса останется неизменным, отметил активист и добавил, что собственник также может получить возможность строительства новых зданий в непосредственной близости от существующих.

На вопрос Успенского о возможности проведения научной реконструкции комплекса с его приспособлением под современное использование Борисенко не дал четкого ответа. "Это будет диктоваться, наверное, выводами экспертизы. Как минимум, надо осознать твердо и четко, какой уровень износа у конструкций действительно на данный момент, понять, что из этого можно заменить, а что нельзя заменить, что из этого можно реставрировать, а что нельзя реставрировать", — заявил он и признал, что постройки сильно изношены.

Участники совета поочередно высказались за придание мясокомбинату статуса регионального памятника, а не достопримечательного места. Несколько более компромиссной по сравнению с другими оказалась позиция сотрудника Эрмитажа Успенского, который призвал к диалогу с девелопером. "Безусловно, надо сохранять. Дальше самый сложный вопрос — как сохранять? Потому что вот оно как бы сохраняется, стоит пустое и разрушается. <...> Понятно, что никто не будет его реконструировать без какой-то новой функции, потому что слишком большой объект. <...> И то, что есть идея, есть какие-то люди, которые готовы приспособить <...> это здание — это, безусловно, надо приветствовать", — высказался эксперт.

От обсуждения судьбы мясокомбината градозащитники перешли к обсуждению статуса Фарфоровского поста. Сейчас выявленными объектами наследия числятся семь построек, включая станционное здание. По ним были проведены две государственные историко-культурные экспертизы (ГИКЭ) в связи с ожидаемым изъятием территорий под проект строительства Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). По результатам первой из них в СМИ появились сообщения о возможности переноса четырех зданий на первой линии подальше от железной дороги. Выступавший с докладом Мухин позволил себе усомниться в том, что подобный проект действительно будет реализован. "[Статус] достопримечательного места, в том числе, позволяет их снести и затем воссоздать фасады, если я правильно понимаю", — предположил он. Вторая экспертиза обосновывает включение зданий Фарфоровского поста в реестр ОКН.

— Сейчас КГИОП с первого раза отказался рассматривать эту ГИКЭ на включение в состав региональных памятников на основе формальных придирок, которые были исправлены и вчера заново, насколько я понимаю, поданы в КГИОП для рассмотрения, — добавил Мухин. Участники заседания подсказали ему, что рассмотрение второй ГИКЭ планируется на предстоящем заседании Совета по сохранению культурного наследия.

Как и в первом случае, градозащитники поочередно высказались за внесение зданий в региональный перечень ОКН. При этом дискуссия вышла за заранее объявленные рамки и, с подачи историка Коцюбинского, коснулась самого проекта ВСМ. Последний начал выступление с того, что сообщил об отсутствии сомнений в важности комплекса Фарфоровского поста как "уникального, чудом сохранившегося средового объекта".

— Во имя чего нужно что-то делать с этим прекрасным архитектурным комплексом? Во имя строительства Высокоскоростной магистрали. У меня вопрос: а что, до Москвы нам не добраться? У нас проблемы с попаданием из Петербурга в Москву, как в эпоху Радищева? <...> Можно проехать на "Сапсане", можно на "Красной стреле", по Е-95 отправиться по старинке, можно по платной дороге, можно на самолете прилететь, — взялся перечислять варианты Коцюбинский.

Он выразил мнение, что ВСМ нужна лишь "некоторому количеству чиновников", которые "хотят несколько раз в день к начальству в Москву ездить с комфортом и быстренько". В целом же, по мнению спикера, необходимость в создании скоростной железной дороги между двумя столицами сейчас отсутствует.

Вслед за Коцюбинским тему строительства ВСМ подхватил Успенский, который оказался более благожелательно к ней настроен. По его мнению, это "очень важный проект для города и для страны", который не относится к обсуждаемой теме памятников. Касательно Фарфоровского поста он заявил, что ценность здесь имеют даже не отдельные здания, а весь имеющийся комплекс. При этом в вопросе сохранения ансамбля следует искать "какой-то компромисс", в том числе касательно передвижения корпусов прочь от железнодорожного полотна, высказался он.

Успенскому немедленно ответил Мухин, который заявил о возможности оставить здания на месте при условии отклонения в сторону проектируемого пути. "Если не упираться в то, что задумали чиновники и РЖД, а идти по пути диалога, то передвинуть рельсы возможно", — высказался он.

Итоги заседания Экспертного совета будут представлены членам Совета при губернаторе, резюмировал Мухин по завершении мероприятия.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру