Росжелдор выложил распоряжение об изъятии недвижимости в Петербурге для строительства ВСМ

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) подготовило распоряжение, позволяющее изымать в Петербурге недвижимость для строительства участка высокоскоростной магистрали (ВСМ), обратила внимание "Фонтанка.ру".

Документ был подписан 10 февраля. Согласно распоряжению, под изъятие попадают 85 объектов, из которых 14 – нежилые помещения, а 71 – жилая площадь. Вся недвижимость находится в собственности физических лиц. Часть объектов расположена в Центральном районе возле Московского вокзала. К ним относятся занятые под офисы 14 нежилых помещений в доме № 12 по Транспортному переулку и 15 квартир в доме № 4 по Днепропетровской улице. Остальные 56 квартир расположены в домах № 2, № 4, № 34, № 40, № 48, № 54 на территории Фарфоровский пост во Фрунзенском районе.

О намерении изъять недвижимость стало известно еще в 2023 году. Тогда глава МО № 72 Павел Швец просил Смольный разъяснить жителям Фарфоровского поста, на каких условиях планируется выкупать квартиры. После длительной борьбы домам № 40, № 44, № 46, № 48, № 52 и № 54 на территории Фарфоровский пост был присвоен статус достопримечательного места. Он запрещает снос таких зданий, однако позволяет их передвигать.

Напомним, что ранее 14 февраля стало известно, что в Новгородской области собираются изъять около 400 земельных участков для строительства ВСМ.

фото ЗАКС.Ру