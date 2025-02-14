Почти 400 участков могут изъять из-за строительства ВСМ под Новгородом

Из-за строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург в Новгородской области собираются изъять 395 земельных участков и землевладений, расположенных на территории Новгородского района, сообщает 14 февраля "Деловой Петербург".

О том, что затронуты будут 395 участков, сообщило министерство транспорта региона по итогам первой встречи с жителями района по вопросам строительства ВСМ. При этом ведомство уточнило, что количество участков может измениться при условии выявления правообладателей и корректировки проекта.

По словам технического директора компании "ВСМ Две столицы" Михаила Меркулова, трассу спроектировали так, чтобы как можно меньше затронуть территории, принадлежащие населению.

"Те участки, которые попадают под изъятие, будут изыматься по рыночной стоимости в результате оценки. Процедура изъятия будет проходить в соответствии с законодательством с соблюдением всех правовых норм", — прокомментировал Меркулов.

Первую встречу с населением в деревне Подберезье посетили около 100 человек. В населенном пункте будет построена станция ВСМ Великий Новгород, являющаяся одним из двух транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Вторым ТПУ в области станет Валдай, расположенный в Окуловском районе в 40 км от города Валдай. Там также планируют провести встречи с населением по вопросу строительства магистрали. Еще одна встреча должна состояться в Маловишерском районе.

"Деловой Петербург" в сентябре 2024 года сообщал, что на выкуп земельных участков на всей протяженности магистрали между Москвой и Петербургом планируют выделить 16,2 млрд рублей.

Завершение строительства ВСМ намечено на 2027 год. Запустить пассажирское движение по магистрали планируют к началу 2028 года. В конце января министр транспорта Роман Старовойт дал обещание президенту России Владимиру Путину закончить ее строительство точно в срок.

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